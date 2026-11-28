San Pedro Sula, Honduras. Las familias hondureñas, particularmente aquellas que subsisten de la agricultura en el Corredor Seco, enfrentarán meses difíciles ante el riesgo de que las pérdidas de cultivos, el encarecimiento de los alimentos y los efectos del fenómeno de El Niño agudicen la inseguridad alimentaria entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. La advertencia figura en el nuevo informe Hunger Hotspots (Focos de hambre), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que incorpora al Corredor Seco centroamericano entre los 16 focos mundiales donde se prevé un deterioro significativo de la seguridad alimentaria durante los próximos seis meses. La región centroamericana no figuraba como foco de hambre en la edición anterior del informe, publicada en junio de 2026, por lo que su incorporación evidencia una mayor preocupación de los organismos internacionales ante las condiciones climáticas y económicas que enfrentan las poblaciones vulnerables. En el caso de Honduras, el documento recoge las proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), según las cuales cerca de 1.9 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, enfrentaban condiciones de crisis alimentaria o superiores entre agosto y octubre de 2026.

De ese total, alrededor de 105,000 hondureños se encontraban en fase de emergencia alimentaria, el cuarto de los cinco niveles de gravedad establecidos por esta metodología. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La preocupación de los organismos internacionales es que las condiciones se deterioren aún más conforme las familias agoten sus reservas de alimentos, como consecuencia de los bajos rendimientos agrícolas registrados durante 2026. “Se prevé que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore en partes del Corredor Seco centroamericano durante el período de proyección”, advierten la FAO y el PMA en el apartado dedicado a esta región.

La temporada agrícola más seca en 40 años

El panorama que describe el informe es particularmente preocupante para las familias que dependen de la producción de maíz y frijoles, tanto para su alimentación como para la generación de ingresos. De acuerdo con la FAO y el PMA, la temporada agrícola de primera de 2026 fue la más seca de las últimas cuatro décadas en el Corredor Seco centroamericano. Entre abril y agosto, muchas zonas occidentales de esta región recibieron apenas entre el 30% y el 60% de las precipitaciones habituales, lo que provocó pérdidas de cultivos superiores al 75% en áreas afectadas.

Las altas temperaturas aceleraron la pérdida de humedad de los suelos, mientras que el retraso y la irregularidad de las lluvias afectaron tanto los cultivos de primera como el inicio de la temporada de postrera. Los organismos internacionales advierten que el fortalecimiento de El Niño incrementa el riesgo de nuevas pérdidas agrícolas, comprometiendo la disponibilidad de alimentos y la capacidad de recuperación económica de los pequeños productores.

Maíz un 20% más caro en Honduras

A las dificultades para producir alimentos se suma el incremento de los precios de los productos básicos, los combustibles, los fertilizantes y el transporte. El informe destaca que en Honduras el precio del maíz blanco era aproximadamente un 20% más alto en julio de 2026 que en el mismo mes del año anterior. Este encarecimiento representa una doble presión para los hogares rurales: mientras disminuyen sus ingresos y su capacidad de producir alimentos, aumentan los costos de adquirirlos en los mercados.

La FAO y el PMA señalan que, desde junio de 2026, en algunas zonas del Corredor Seco centroamericano el 57% de los hogares había agotado sus reservas de maíz y el 34% las de frijoles. Estas condiciones incrementan la dependencia de las familias de los mercados y reducen su poder adquisitivo, especialmente entre aquellas que han sufrido pérdidas agrícolas sucesivas.

Se adelantaría la temporada de hambre

Una de las principales advertencias del informe es que las consecuencias de las malas cosechas de 2026 se prolongarían durante los primeros meses de 2027. El agotamiento prematuro de las reservas familiares podría adelantar la denominada temporada de hambre, período en el que los hogares rurales disponen de menos alimentos y recursos económicos antes de obtener las siguientes cosechas.

“Las reservas de alimentos podrían agotarse antes de lo habitual, adelantando la temporada de escasez de 2027 y prolongando la dependencia de los mercados”, señala el documento. Los organismos advierten que las comunidades que han experimentado pérdidas recurrentes de producción por fenómenos climáticos son particularmente vulnerables a un mayor deterioro de sus condiciones alimentarias.

Honduras requiere $30.7 millones

El informe también hace referencia al llamamiento de emergencia por la sequía en Honduras de 2026, que contempla necesidades de financiamiento por 30.7 millones de dólares exclusivamente para intervenciones de seguridad alimentaria y nutrición. Entre las acciones prioritarias, la FAO y el PMA recomiendan ampliar la asistencia alimentaria de emergencia a los hogares en condiciones de crisis, particularmente en las zonas hondureñas afectadas por la sequía. Asimismo, plantean distribuir semillas resistentes a la sequía, fertilizantes y otros insumos esenciales para que los pequeños agricultores puedan recuperar su capacidad productiva y sus ingresos. Los organismos también recomiendan ampliar los programas de transferencias monetarias a cambio de trabajo y otras iniciativas de generación de ingresos, con el propósito de compensar la disminución de las oportunidades laborales en el sector agrícola.

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