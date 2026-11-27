San Pedro Sula, Honduras. Existen personas cuyo optimismo y forma de ver la vida resultan especialmente inspiradores. Andrea Andara es una de ellas, pues, pese a que en los últimos años ha tenido que enfrentar muchas adversidades, entre ellas diagnósticos desalentadores y un accidente que casi termina con su vida, sigue conservando esa calidez y alegría que la caracterizan desde niña. De ojos expresivos y una sonrisa contagiosa, Andara creció junto a su madre y sus dos hermanas en la colonia Satélite de San Pedro Sula, en un hogar donde desde pequeña aprendió el valor del trabajo al ver a su madre y a su hermana mayor emprender con la venta de comida y bisutería para salir adelante. En secundaria estudió Administración de Empresas, destacando por su excelencia académica, lo que le permitió encontrar empleo en el sector privado, algo que le alegraba, debido a que uno de sus mayores anhelos era poder ayudar a su madre con los gastos del hogar.

No obstante, aquella etapa de su vida que tanta ilusión le hacía se vio interrumpida en octubre de 2022, cuando, al regresar de la iglesia junto a su hermana, perdió repentinamente la movilidad de sus extremidades, por lo que fue llevada de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas. “Veníamos de la iglesia con mi hermana y en eso no pude salir del carro, no podía mover mis manos ni mis pies, no podía ni siquiera pedir ayuda. Esperamos como dos horas para ver si me calmaba, pero después tuvieron que venir unos vecinos para llevarme al Catarino”, relató a LA PRENSA Premium. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al llegar al centro asistencial le realizaron varios estudios y posteriormente los médicos le dieron una de las noticias más difíciles de su vida, la parálisis en sus manos y pies estaba siendo provocada por un tumor en la región cervical que estaba comprometiendo su sistema nervioso y, aunque necesitaba una cirugía con urgencia, fue puesta en lista de espera.

Durante más de un mes, Andrea y su familia esperaron por una cirugía, mientras su estado de salud empeoraba, incluso estaba sufriendo convulsiones. Fue entonces que Diario LA PRENSA conoció su historia y decidió hacerla pública, lo que permitió que su caso llegara a las autoridades del hospital y finalmente fuera intervenida. La cirugía fue un éxito, pero aún le quedaba un largo proceso de recuperación que recorrer. Tras la operación estuvo en silla de ruedas durante año y medio, acudiendo a terapias hasta que logró recuperar la movilidad en sus piernas. “Me tocó volver a aprender a caminar, como cuando era niña”, indicó. Después de su recuperación, encontrar empleo le resultó difícil, por lo que en octubre de 2023 decidió emprender con la venta de fresas con crema en una carpa a la orilla de la carretera, en la entrada de la colonia Satélite. “Comenzamos con cosas prestadas, recuerdo que los vecinos nos prestaron hieleras y otras cosas que necesitábamos”, dijo recordando con alegría los inicios de “Andreita fresita”.

Su emprendimiento comenzó a ganar popularidad en redes sociales, gracias al carisma que transmitía en los videos que hacía para promocionar su emprendimiento. Sin embargo, en 2025 recibió una llamada inesperada notificándole que la solicitud de residencia que su padre le había tramitado en 2017 fue aprobada, por lo que en menos de 18 días tuvo que empacar su vida en una maleta y viajar a Estados Unidos para comenzar de cero. En California fue recibida por un tío materno, quien también la ayudó a conseguir empleo. Andrea confesó que desde antes de salir de Honduras había comenzado a experimentar algunos malestares, pero prefirió no comentárselo a su madre para evitar preocuparla.

Estando en el país norteamericano comenzó a experimentar un cansancio poco común, pero se rehusaba a ir al hospital. La joven reconoció que, en el fondo, temía recibir una mala noticia relacionada con el episodio de salud vivido en Honduras.

Meses después, sufrió un terrible accidente automovilístico, provocado por un conductor que no respetó una señal de alto. El vehículo en el que se transportaba quedó destruido y ella resultó con fracturas en ocho costillas, una lesión en el hígado y la columna vertebral. Fue un duro momento para su familia, pero afortunadamente logró recuperarse.

En los meses siguientes, el cansancio persistió y estuvo acompañado de otros síntomas, por lo que finalmente en marzo de este año acudió al médico, sin imaginar que el diagnóstico sería tan alarmante; el tumor había regresado, esta vez crecía aún más rápido y era inoperable. Fue entonces que comenzó una de las pruebas más duras. Andrea expresó que al principio sintió mucho miedo al recibir el diagnóstico, pues estaba lejos de su familia, tenía apenas 24 años y muchos sueños por cumplir, pero encontró en su fe en Dios las fuerzas para seguir adelante.

Debido a que el tumor no podía ser operado, le indicaron radioterapias y fue tratada como una paciente oncológica. Durante cinco meses, la hondureña le ocultó su diagnóstico a su familia para no preocupar a su madre y a sus hermanas en Honduras. A mediados de septiembre 2026 hizo público su estado de salud, en un video muy personal que compartió en sus redes sociales, donde se dejó ver vulnerable, como muy pocas veces, compartiendo lo difícil que fue tener que despedirse de nuevo de su largo cabello negro, ya que debido al tratamiento se le estaba cayendo.

Hace unas semanas, Andrea recibió la buena noticia de que el tumor había desaparecido y logró tocar la campana de la victoria, dando gracias a Dios por lo que ella considera un milagro. “El tumor era más agresivo, estaba creciendo al doble que el anterior y no me daban muchas esperanzas, pero Dios nunca me dejó sola”, manifestó con convicción. El 17 de noviembre, Andrea tomó un vuelo y le pidió a una de sus hermanas que reuniera a la familia en un restaurante de San Pedro Sula, donde los sorprendió con su visita. “Mi mamá no se lo creía, incluso cuando veníamos en el carro me venía tocando para ver si era real”, contó entre risas.

En la carpa de la colonia Satélite, Blanca Perdomo, quien continúa con el emprendimiento que comenzó Andrea, compartió con el equipo de LA PRENSA Premium que poder abrazar a su hija de nuevo ha sido uno de los regalos más bonitos que Dios le ha dado luego de atravesar momentos tan difíciles.

“Ella vino para agradecer a Dios en familia, por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo creo que es un testimonio vivo de que los milagros siguen gestándose. Dios siempre está con sus oídos puestos a escuchar el clamor de sus hijos”, manifestó entre lágrimas.