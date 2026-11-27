Ciudad de México, México. La embajada de Estados Unidos en México advirtió este viernes que la frontera sigue cerrada a la migración "ilegal" pese a los resultados de las elecciones intermedias estadounidenses, en medio del avance de varias caravanas migrantes por territorio mexicano. En un video difundido en sus redes sociales, la embajada aseguró que las leyes migratorias permanecen vigentes y se siguen aplicando "con todo el rigor". "La frontera de los Estados Unidos sigue cerrada a la migración ilegal. Las elecciones intermedias no han cambiado nada", afirmó la representación diplomática.

Además, hizo un llamado a las personas migrantes a evitar caer "en las mentiras de los coyotes" o "de los organizadores de caravanas". "Te dirán que ahora es más fácil cruzar", aseguró, al sostener que "ninguna caravana ha tenido éxito y todas seguirán fracasando" Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el mensaje, difundido bajo el lema "Ni lo intentas", EE.UU. También alertó a las personas migrantes del riesgo de morir durante el trayecto, endeudarse por millas de dólares, acabar en prisión o ser deportados.

"Tu vida vale más. No la arriesgues. Tu intento terminará en fracaso. Ni lo intenta", concluyó el mensaje. La advertencia ocurre en medio de una reactivación de las caravanas migrantes en el sur de México, alentada en parte por las expectativas de un cambio en la política migratoria estadounidense tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso. Entre las caravanas recientes, el pasado 10 de noviembre, un contingente de cerca de 2,000 migrantes partió de Tapachula, en el estado de Chiapas (sur de México), mientras que el 23 de octubre salió otra caravana, conformada principalmente por hondureños, con rumbo a Ciudad de México.