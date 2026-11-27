Asunción, Paraguay. Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y Finanzas en el Gobierno del expresidente Santiago Peña, quedó detenido este viernes por orden de la Fiscalía, tras ser acusado de autorizar la colocación de millones de fondos públicos en el intervenido banco Ueno. Fernández Valdovinos, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado, se presentó junto a su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, horas después de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención. Un equipo policial había acudido previamente a la vivienda del extitular de Economía, ubicada en Asunción, y no fue encontrado en el lugar.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la dirección contra el crimen organizado de la Policía, el comisario Luis López, indicó que Fernández Valdovinos será sometido a una inspección médica y posteriormente rendirá declaración indagatoria ante el Ministerio Público. La diligencia quedó pausada para este sábado, informaron fuentes de la Fiscalía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es investigado por presunto lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y administración en beneficio propio, según la orden de detención.

El exfuncionacio pasó así a ser parte del caso que involucra a Peña , quien fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político en el Senado tras estar vinculado con Ueno. La entidad intervenida reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas. El exmandatario , quien permanece en prisión preventiva, fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en beneficio propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.