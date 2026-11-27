Yoro, Yoro. Un hombre identificado como Manuel de Jesús Alvarado Domínguez, de 45 años y conocido con el alias de "Uruguayo", fue capturado en Yoro, Yoro, tras ser señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El arresto ocurrió durante recorridos de vigilancia ejecutados por elementos del Segundo Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), en la aldea El Sitio, lugar de residencia del detenido y donde, según los cuerpos de seguridad, opera dicha estructura.