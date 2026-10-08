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Cae "El Chele", presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

El sospechoso, de 44 años, fue detenido en el barrio Buenos Aires de Tocoa durante un operativo coordinado entre la DAET, DIPOL y DNPSC.

Cae El Chele, presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

José Luis Matute Arita, alias “El Chele”, fue capturado en el barrio Buenos Aires de Tocoa, Colón, señalado por las autoridades como presunto integrante de la MS-13.

Tocoa, Colón. Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a un hombre señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en el barrio Buenos Aires de Tocoa, departamento de Colón.

El detenido fue identificado como José Luis Matute Arita, de 44 años, conocido con el alias de “El Chele”. Según información policial, el sospechoso tendría el rango de “soldado” dentro de esa estructura criminal y residiría en el mismo sector donde se ejecutó su detención.

La operación se desarrolló mediante acciones de saturación policial, con la participación de agentes de la DAET y en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, al verificar sus antecedentes se encontraron registros de detenciones previas por maltrato familiar agravado, en noviembre de 2024, y por faltas relacionadas con escándalos en la vía pública, en febrero y agosto de 2022. También se informó que habría sido detenido anteriormente en Estados Unidos por tráfico de personas.

Las autoridades señalan a Matute Arita como presunto responsable del delito de asociación terrorista, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado ante la Fiscalía correspondiente para continuar con el procedimiento legal. Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar su responsabilidad conforme avance el proceso judicial.

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Redacción La Prensa
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