Cae "El Chele", presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

Tocoa, Colón. Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a un hombre señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en el barrio Buenos Aires de Tocoa, departamento de Colón.

El detenido fue identificado como José Luis Matute Arita, de 44 años, conocido con el alias de “El Chele”. Según información policial, el sospechoso tendría el rango de “soldado” dentro de esa estructura criminal y residiría en el mismo sector donde se ejecutó su detención.

La operación se desarrolló mediante acciones de saturación policial, con la participación de agentes de la DAET y en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).