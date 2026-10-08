Capturan a alias “La Ardilla” por presunta distribución de droga en El Progreso, Yoro

Un joven de 22 años fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo realizado en la colonia Bertha Cáceres, en el municipio de El Progreso, Yoro.

El detenido fue identificado como Aquiles Orestes Benítez Sánchez, conocido con el alias de “La Ardilla”. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el sospechoso estaría relacionado con actividades vinculadas al tráfico y distribución de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del detenido aproximadamente nueve onzas de una sustancia que se presume es marihuana , además de 20 envoltorios que contenían un polvo blanco, presunta cocaína .