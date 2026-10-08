Capturan a alias “La Ardilla” por presunta distribución de droga en El Progreso, Yoro

Un joven de 22 años fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo realizado en la colonia Bertha Cáceres, en el municipio de El Progreso, Yoro.
El detenido fue identificado como Aquiles Orestes Benítez Sánchez, conocido con el alias de “La Ardilla”. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el sospechoso estaría relacionado con actividades vinculadas al tráfico y distribución de sustancias ilícitas.
Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del detenido aproximadamente nueve onzas de una sustancia que se presume es marihuana , además de 20 envoltorios que contenían un polvo blanco, presunta cocaína .
Asimismo, las autoridades informaron sobre el decomiso de 2,000 lempiras en efectivo, dinero que quedó bajo custodia como parte de las evidencias recopiladas durante el procedimiento policial.
Tras su captura, el joven fue trasladado a las instalaciones de la UMEP-11 de El Progreso, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.
Las investigaciones realizadas preliminarmente por la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ) y la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas ( DAET ) establecieron que el detenido no tendría relación con estructuras terroristas.