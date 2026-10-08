A prisión envían a “Plasma”, “Andino” y “Ratoncita”, presuntos miembros de la Pandilla 18

San Pedro Sula, Cortés. Un juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de la Pandilla 18, quienes fueron remitidos al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad El Pozo, ubicado en Ilama, Santa Bárbara. Los imputados fueron identificados como Bayron David Arita Ruiz, de 26 años, alias “Plasma”; Ángel Jafet Andino Ávila, de 26 años, alias “Andino”; y Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años, alias “Ratoncita”. La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de la audiencia inicial y la valoración de los medios probatorios presentados.

Según las autoridades, Johana Michel Flores Alvarenga es señalada con el rango de “Hongra” dentro de la estructura criminal y estaría vinculada sentimentalmente con un supuesto cabecilla de la organización, quien permanece en prisión desde hace varios años. La captura de los tres imputados se produjo tras un operativo de allanamiento de morada ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la inspección del inmueble, los agentes decomisaron un fusil de asalto AR-15, nueve paquetes y tres bolsas que contenían supuesta marihuana, según el reporte de las autoridades.

La droga habría sido localizada oculta dentro de un recipiente plástico. Además, los agentes decomisaron tres teléfonos celulares que fueron incorporados como parte de los indicios del caso. Tras analizar los elementos presentados por la parte acusadora durante la audiencia inicial, el juez determinó dictar auto de formal procesamiento contra los tres imputados. Como medida cautelar, el juzgado ordenó la prisión preventiva de Arita Ruiz, Andino Ávila y Flores Alvarenga, quienes fueron trasladados al centro penitenciario de máxima seguridad El Pozo. Los tres enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso judicial. Asimismo, los imputados son acusados por el delito de asociación terrorista, por su presunta vinculación con la Pandilla 18.