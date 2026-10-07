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Ever Bonilla, el comerciante asesinado a balazos en barrio Lempira de San Pedro Sula

El ataque ocurrió en la 7 calle, entre la 7 y 8 avenidas del barrio Lempira, donde el cuerpo del comerciante sampedrano quedó tendido sobre el pavimento

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Como Ever Gamaliel Bonilla Muñoz, de 40 años, fue identificado el hombre que murió tras recibir varios impactos de bala este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula.

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De acuerdo con información proporcionada por una prima de la víctima, Ever Bonilla Muñoz se encontraba en el sector realizando mandados cuando habría sido atacado por sujetos que presuntamente intentaban asaltarlo.

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Según información preliminar proporcionada por las autoridades, varios sujetos armados habrían interceptado al hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones durante el supuesto asalto.

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El ataque ocurrió en la 7 calle, entre la 7 y 8 avenidas del barrio Lempira, donde el cuerpo de Bonilla Muñoz quedó tendido sobre el pavimento.

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La mujer que acompañaba a la víctima resultó ilesa, pero quedó conmocionada tras presenciar el ataque, según personas que se encontraban en el lugar.

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Al momento del hecho, Ever Bonilla Muñoz vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros. La víctima era un reconocido comerciante sampedrano, quien tenía un mercadito en la 27 calle, según la información brindada por cercanos.

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Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para proteger posibles indicios que contribuyan a esclarecer el crimen.

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Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y el procedimiento correspondiente.

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Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque y buscan establecer quiénes serían los responsables de la muerte de Bonilla Muñoz.

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El posible asalto permanece como una de las líneas de investigación y deberá ser confirmado o descartado conforme avancen las diligencias.

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Ever Bonilla nació en enero del año 1986, tenía 40 años de edad, según su Documento Nacional de Identificación (DNI).

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La investigación continúa para determinar el móvil del crimen y esclarecer la participación de los sujetos que habrían cometido el ataque.
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