Ever Bonilla, el comerciante asesinado a balazos en barrio Lempira de San Pedro Sula

Como Ever Gamaliel Bonilla Muñoz, de 40 años, fue identificado el hombre que murió tras recibir varios impactos de bala este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula.De acuerdo con información proporcionada por una prima de la víctima, Ever Bonilla Muñoz se encontraba en el sector realizando mandados en compañía de una familiar cuando habría sido atacado por sujetos que presuntamente intentaban asaltarlo.Según información preliminar proporcionada por las autoridades, varios sujetos armados habrían interceptado al hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones durante el supuesto asalto.El ataque ocurrió en la 7 calle, entre la 7 y 8 avenidas del barrio Lempira, donde el cuerpo de Bonilla Muñoz quedó tendido sobre el pavimento.La mujer que acompañaba a la víctima resultó ilesa, pero quedó conmocionada tras presenciar el ataque, según personas que se encontraban en el lugar.Al momento del hecho, Bonilla Muñoz vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros. Ever era un reconocido comerciante, tenía un mercadito en la 27 calle de San Pedro Sula, según cercanos a la víctima.Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para proteger posibles indicios que contribuyan a esclarecer el crimen.Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y el procedimiento correspondiente.Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque y buscan establecer quiénes serían los responsables de la muerte de Bonilla Muñoz.El posible asalto permanece como una de las líneas de investigación y deberá ser confirmado o descartado conforme avancen las diligencias.La víctima había sido identificada preliminarmente como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años. Posteriormente, familiares confirmaron su identidad como Ever Gamaliel Bonilla Muñoz, de 40 años.La investigación continúa para determinar el móvil del crimen y esclarecer la participación de los sujetos que habrían cometido el ataque.