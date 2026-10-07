El último mensaje que envió el delivery César Martínez antes de ser asesinado en Tegucigalpa

César David Martínez Maradiaga salió de casa como cualquier otro día para trabajar como repartidor delivery en las calles de Tegucigalpa, sin imaginar que un pedido en el sector de Villa Adela, en Comayagüela, sería el último que realizaría.
Antes de continuar con su recorrido, el joven le escribió a uno de sus primos un breve mensaje que hoy estremece a su familia: “Ya me voy para la casa, solo entrego este pedido”. Esas palabras terminarían convirtiéndose en su último contacto antes de ser víctima de un hecho violento.
César no regresó a casa después de aquella entrega. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el joven fue atacado en la zona y posteriormente se confirmó su muerte, dejando consternados a sus familiares y amigos.
Además de desempeñarse como repartidor para ganarse la vida, César David era padre de dos hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida de su progenitor.
De manera preliminar, también se ha difundido que en el sector existían supuestas advertencias atribuidas a miembros de estructuras criminales contra personas provenientes de otras zonas.
Esta versión, sin embargo, deberá ser confirmada por las autoridades como parte de las investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades.
La muerte de César David vuelve a evidenciar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores delivery, quienes diariamente recorren diferentes sectores de la capital para llevar el sustento a sus hogares.
Para su familia, aquel sencillo mensaje de despedida quedó como el último recuerdo de un joven que esperaba terminar su jornada y volver con sus seres queridos.