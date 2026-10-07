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Tres hondureños y un nicaragüense desaparecen en el Lago de Yojoa

Bomberos y Copeco buscan a tres hondureños y un nicaragüense desaparecidos tras salir en una lancha en el Lago de Yojoa

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 09:23 -
  • Aneth Flores
Tres hondureños y un nicaragüense desaparecen en el Lago de Yojoa
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Las autoridades mantienen este miércoles un operativo de búsqueda en el Lago de Yojoa para localizar a cuatro personas que no regresaron a tierra después de salir en una lancha. Entre los desaparecidos hay tres hondureños y un ciudadano nicaragüense.

 Fotos: Cuerpo de Bomberos
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El reporte de la emergencia fue recibido la tarde del martes por el Sistema Nacional de Emergencias 911, luego de que se alertara sobre una embarcación que había salido desde un sector cercano a un hotel en el Lago de Yojoa y no había retornado.
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Ante la alerta, equipos del Cuerpo de Bomberos de Honduras y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) se desplazaron hacia distintos puntos del lago para iniciar las labores de localización.
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El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, mayor Sergio Madrid, confirmó que en la embarcación viajaban tres hondureños y un nicaragüense. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de las personas desaparecidas.
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Una unidad del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa se movilizó hacia el sector de Agua Azul Sierra, donde se realizaron labores iniciales de inspección y búsqueda.
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Sin embargo, las condiciones en el lago dificultaron las operaciones. El incremento del nivel del agua y la poca visibilidad durante la noche llevaron a los equipos de emergencia a suspender temporalmente la búsqueda.
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Las autoridades retomaron las labores este miércoles, con el apoyo de equipos especializados y embarcaciones que permitan ampliar el área de rastreo.
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Bomberos de Santa Cruz de Yojoa y Siguatepeque participan en el operativo, que cuenta con al menos dos embarcaciones para recorrer distintos sectores del lago.
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Las condiciones meteorológicas registradas al momento de la emergencia son uno de los elementos que las autoridades analizan para determinar qué pudo haber ocurrido con la lancha.
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Alberto López, comisionado regional de Copeco, señaló en TSI que una de las hipótesis preliminares contempla que los fuertes vientos pudieron haber afectado la embarcación.
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No obstante, las autoridades aún no han establecido oficialmente qué ocurrió con la lancha ni han confirmado que se haya producido un naufragio.
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La prioridad del operativo es localizar a las cuatro personas y establecer las circunstancias en las que desaparecieron. Los equipos de socorro continuarán con el rastreo durante la mañana, mientras familiares y autoridades permanecen a la espera de información sobre el paradero de los desaparecidos.
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