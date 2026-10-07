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Matan a balazos a un hombre en el barrio Lempira de San Pedro Sula

El hombre, identificado preliminarmente como Ever Muñoz, quedó tendido sobre el pavimento. Al momento del hecho vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros

Matan a balazos a un hombre en el barrio Lempira de San Pedro Sula

La víctima fue preliminarmente identificada como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Cortés. De varios impactos de bala fue asesinado un hombre este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula, en un hecho que es investigado por las autoridades.

La víctima fue preliminarmente identificada como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo en la 7 calle, entre la 7 y 8 avenidas del referido sector.

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Según información preliminar proporcionada por las autoridades, sujetos armados habrían interceptado al hombre con la intención de asaltarlo y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Escena del crimen en el barrio Lempira de San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado a balazos.

Escena del crimen en el barrio Lempira de San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado a balazos.

 (Foto: LA PRENSA)

Las autoridades manejan de manera preliminar el asalto como posible móvil del crimen, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con testigos, Muñoz se encontraba en San Pedro Sula realizando mandados en compañía de una familiar cuando ocurrió el ataque.

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La mujer que lo acompañaba resultó ilesa, pero quedó conmocionada tras presenciar la muerte de su familiar, según personas que se encontraban en el lugar.

El cuerpo de Muñoz quedó sobre el pavimento y, al momento del hecho, vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros.

Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para evitar la alteración de posibles indicios relacionados con el crimen.

Autoridades acordonaron la escena donde fue encontrado sin vida Ever Muñoz, víctima de un ataque armado.

Autoridades acordonaron la escena donde fue encontrado sin vida Ever Muñoz, víctima de un ataque armado.

 (Foto: LA PRENSA)

Personal de Medicina Forense se encontraba a la espera para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar mediante los procedimientos correspondientes la identidad de la víctima y otros elementos de interés para la investigación.

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Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables de la muerte de Ever Muñoz. El posible asalto permanece como una de las líneas de investigación.

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Redacción La Prensa
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