Matan a balazos a un hombre en el barrio Lempira de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. De varios impactos de bala fue asesinado un hombre este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula, en un hecho que es investigado por las autoridades. La víctima fue preliminarmente identificada como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo en la 7 calle, entre la 7 y 8 avenidas del referido sector.

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, sujetos armados habrían interceptado al hombre con la intención de asaltarlo y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Las autoridades manejan de manera preliminar el asalto como posible móvil del crimen, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones. De acuerdo con testigos, Muñoz se encontraba en San Pedro Sula realizando mandados en compañía de una familiar cuando ocurrió el ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La mujer que lo acompañaba resultó ilesa, pero quedó conmocionada tras presenciar la muerte de su familiar, según personas que se encontraban en el lugar. El cuerpo de Muñoz quedó sobre el pavimento y, al momento del hecho, vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros. Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para evitar la alteración de posibles indicios relacionados con el crimen.

Personal de Medicina Forense se encontraba a la espera para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar mediante los procedimientos correspondientes la identidad de la víctima y otros elementos de interés para la investigación.