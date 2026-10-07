Exigían L600,000: cuatro policías van a prisión preventiva por presunto secuestro de un menor

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de competencia nacional dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra cuatro policías señalados por el presunto secuestro agravado de un menor de edad, ocurrido en agosto en la colonia Jardines de Toncontín, en Tegucigalpa. Los acusados por secuestro son la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Geybin Gadriel Salgado Pérez y Carlos Iván Arteaga Ayestas. De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los cuatro policías habrían participado en la privación de libertad del menor y posteriormente habrían exigido a sus familiares el pago de 600 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad.

El caso fue conocido por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde se desarrolló la audiencia inicial.

¿Qué ocurrió con el menor?

Según la investigación fiscal, el hecho se habría registrado el 30 de agosto de 2026, cuando los agentes presuntamente ingresaron mediante intimidación a un inmueble ubicado en la colonia Jardines de Toncontín, sector 1, y sacaron del lugar al menor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La acusación sostiene que los policías habrían informado a vecinos que trasladarían al joven al Core 7, Jefatura Metropolitana de la Policía Nacional. Sin embargo, de acuerdo con las diligencias realizadas por el Ministerio Público, el menor no habría ingresado a esas instalaciones. Tras conocer que el joven no aparecía, sus familiares reportaron la desaparición ante las autoridades y comenzaron las investigaciones para determinar su paradero.

Exigieron 600 mil lempiras

La investigación señaló que el pasado 4 de septiembre los familiares recibieron un mensaje en el que se exigían 600 mil lempiras para obtener la libertad del menor. La comunicación también habría contenido una advertencia para que la familia evitara informar a las autoridades sobre la exigencia. Las diligencias continuaron hasta que, el 28 de septiembre, un juez competente emitió las órdenes de captura contra los cuatro policías señalados en el expediente. Posteriormente, la Fiscalía presentó ante el órgano jurisdiccional los elementos que, según su acusación, vincularían a los agentes con el secuestro.

Policías cumplirán prisión preventiva

Luego de valorar los elementos presentados durante la audiencia inicial, el juez resolvió dictar auto de formal procesamiento contra los cuatro imputados y ordenarles prisión preventiva. La medida cautelar será cumplida en las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, según lo establecido en la resolución judicial.