Repartidor es asesinado a balazos en el barrio Villa Adela, Comayagüela

Comayagüela, Distrito Central. Anoche fue ultimado a balazos César David Martínez Maradiaga, un joven que trabajaba como repartidor de pedidos, quien fue atacado a balazos cuando circulaba por el barrio Villa Adela de Comayagüela. El hecho ocurrió frente al centro de salud Odilón Renderos, hasta donde, según relatos de personas que presenciaron lo sucedido, el joven habría llegado mientras era seguido por individuos que se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes le dieron alcance y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Martínez Maradiaga cayó gravemente herido sobre una acera peatonal y murió en el lugar. A pocos metros quedaron su motocicleta, que permanecía encendida, y la mochila que utilizaba para transportar los pedidos que entregaba a sus clientes. El ataque provocó la movilización de agentes de la Policía Nacional, quienes aseguraron el área para documentar la escena y recabar los primeros indicios que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes participaron en el mismo. Personal de Medicina Forense se encargó posteriormente del levantamiento del cuerpo y de su traslado a la morgue capitalina, donde será sometido a la autopsia médico-legal antes de ser entregado a sus familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse