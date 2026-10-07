  1. Inicio
  2. · Sucesos

Repartidor es asesinado a balazos en el barrio Villa Adela, Comayagüela

Los atacantes le dieron alcance y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones

Repartidor es asesinado a balazos en el barrio Villa Adela, Comayagüela

La escena en la que perdió la vida el joven repartidor César David Martínez Maradiaga.

Comayagüela, Distrito Central. Anoche fue ultimado a balazos César David Martínez Maradiaga, un joven que trabajaba como repartidor de pedidos, quien fue atacado a balazos cuando circulaba por el barrio Villa Adela de Comayagüela.

El hecho ocurrió frente al centro de salud Odilón Renderos, hasta donde, según relatos de personas que presenciaron lo sucedido, el joven habría llegado mientras era seguido por individuos que se desplazaban en una motocicleta.

Hallan sin vida a joven arrastrado por un río en Comayagua

Los atacantes le dieron alcance y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Martínez Maradiaga cayó gravemente herido sobre una acera peatonal y murió en el lugar. A pocos metros quedaron su motocicleta, que permanecía encendida, y la mochila que utilizaba para transportar los pedidos que entregaba a sus clientes.

El ataque provocó la movilización de agentes de la Policía Nacional, quienes aseguraron el área para documentar la escena y recabar los primeros indicios que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes participaron en el mismo.

Personal de Medicina Forense se encargó posteriormente del levantamiento del cuerpo y de su traslado a la morgue capitalina, donde será sometido a la autopsia médico-legal antes de ser entregado a sus familiares.

Policía revela posible hipótesis sobre la masacre que dejó tres muertos en Santa Bárbara

Hasta ahora no se ha establecido el motivo del ataque ni se ha informado sobre la captura de los responsables. La Policía no ha informado sobre detenciones relacionadas con el crimen.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias