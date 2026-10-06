Hallan sin vida a joven arrastrado por un río en Comayagua

Comayagua, Honduras. Tras dos días de intensa búsqueda, familiares localizaron sin vida a un joven identificado únicamente como Joel, originario de El Sauce, Comayagua, quien había sido arrastrado por la corriente de un río.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue arrastrado por las fuertes corrientes del afluente en la aldea El Tamboral, situación que llevó a sus familiares a iniciar una búsqueda por diferentes sectores cercanos al río.

Las labores se extendieron durante dos días, mientras sus seres queridos mantenían la esperanza de encontrarlo con vida. Finalmente, el cuerpo fue localizado en la aldea La Joya, a orillas del río, en el municipio de El Rosario.