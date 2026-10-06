Rescatan a niña de 12 años tras video de presunto maltrato en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Una niña de 12 años fue rescatada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de que un video difundido en redes sociales mostrara un presunto caso de maltrato familiar agravado en el que estaría involucrada su propia madre.

La intervención se realizó tras una denuncia presentada por un familiar de la menor y un requerimiento de investigación emitido por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez. En las diligencias preliminares, las autoridades establecieron que la niña habría sido víctima de agresiones físicas y verbales.

Según la investigación, otro de los hijos de la mujer habría grabado con su teléfono el momento en que la menor era agredida. En el video se observa presuntamente a la madre amarrando de manos y pies a la niña con cinta adhesiva para impedir que se defendiera y posteriormente golpeándola con una manguera.