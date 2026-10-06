Caen “Pañal” y “Chelito”, presuntos miembros de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres señalados como presuntos integrantes activos de la Pandilla 18 fueron capturados este martes durante operativos simultáneos ejecutados en distintos sectores de Tegucigalpa, informó la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Pañal”, de 32 años, y “Chelito”, de 29 años. Según las autoridades, ambos estarían vinculados a actividades de extorsión y otras acciones relacionadas con estructuras criminales.

La primera captura se realizó en el sector de El Picachito, donde agentes de inteligencia de la DAET, con apoyo de unidades metropolitanas, localizaron a “Pañal”. El segundo operativo se desarrolló en otro punto de la capital, donde fue detenido “Chelito”.