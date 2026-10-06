Caen “Pañal” y “Chelito”, presuntos miembros de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres señalados como presuntos integrantes activos de la Pandilla 18 fueron capturados este martes durante operativos simultáneos ejecutados en distintos sectores de Tegucigalpa, informó la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Los detenidos fueron identificados con los alias de “Pañal”, de 32 años, y “Chelito”, de 29 años. Según las autoridades, ambos estarían vinculados a actividades de extorsión y otras acciones relacionadas con estructuras criminales.
La primera captura se realizó en el sector de El Picachito, donde agentes de inteligencia de la DAET, con apoyo de unidades metropolitanas, localizaron a “Pañal”. El segundo operativo se desarrolló en otro punto de la capital, donde fue detenido “Chelito”.
De acuerdo con la información policial, los dos hombres tendrían el rango de “homies” dentro de la estructura criminal y son investigados por su posible participación en delitos como extorsión y tráfico de drogas. Asimismo, las autoridades indagan su posible vinculación con asesinatos de miembros del sector transporte.
Las capturas forman parte de las acciones ejecutadas bajo el Plan Escudo de Honduras, mediante el cual las autoridades buscan combatir estructuras dedicadas a delitos de alto impacto en diferentes sectores del país.