Banda de El Mudo: Policía perfila a 11 integrantes que están prófugos

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades policiales tienen perfilados a once miembros de la estructura criminal denominada la banda de El Mudo que se encuentran libres. Se informó que las autoridades andan tras la pista de esos integrantes de la estructura criminal, quienes se dedican a asaltos a mano armada y robos a viviendas. Entre las once personas que forman parte de la organización criminal y que se encuentran libres está Azael González, señalado como el individuo más violento del grupo delincuencial.

Las averiguaciones policiales establecen que la banda delictiva opera en zonas residenciales de alta plusvalía de la ciudad y también asalta a personas cuando salen de agencias bancarias. Según las indagaciones, la banda de El Mudo tiene en su haber al menos cuatro asesinatos. El último crimen que se le imputa al grupo delictivo es el de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, un exjugador del Real España conocido como Piola, quien fue asesinado a balazos y despojado de sus pertenencias el 23 de septiembre de 2026, en su negocio, frente al mercado Guamilito. La Policía también le achaca a la banda de El Mudo un hecho ocurrido el sábado 26 de septiembre pasado, en una gasolinera del sector de El Palenque, en el bulevar del norte. Ese día, Edwin Salguero, un abogado, resultó herido de bala al oponerse a ser despojado de sus pertenencias tras salir de un banco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse