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Hallan decapitado a un hombre en su propia casa en Lepaterique

La víctima fue identificada preliminarmente como Timoteo Castillo; las autoridades ya investigan el horrible crimen

Hallan decapitado a un hombre en su propia casa en Lepaterique

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en la escena del hallazgo para levantar las primeras pesquisas sobre el crimen.

Fotografía: Cortesía

Lepaterique, Francisco Morazán. Un hombre identificado preliminarmente como Timoteo Castillo fue encontrado sin vida este lunes dentro de su vivienda en la aldea El Naranjo, municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hallazgo ocurrió luego de que personas de la zona descubrieran el cuerpo de Castillo en el interior de su casa.

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La víctima presentaba múltiples mutilaciones y, según la información de las autoridades hasta el momento, había sufrido la amputación de la cabeza, las manos y los pies.

El hecho ha generado zozobra entre los habitantes de la comunidad de El Naranjo, debido a la violencia y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de esta persona.

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Tras el levantamiento, los restos fueron trasladados hasta la morgue de Tegucigalpa, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar quiénes serían los responsables.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre posibles sospechosos, ni sobre el móvil del homicidio. La investigación de la Policía deberá esclarecer el violento hecho registrado en esta comunidad de Lepaterique.

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Redacción La Prensa
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