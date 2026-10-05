Hallan decapitado a un hombre en su propia casa en Lepaterique

Lepaterique, Francisco Morazán. Un hombre identificado preliminarmente como Timoteo Castillo fue encontrado sin vida este lunes dentro de su vivienda en la aldea El Naranjo, municipio de Lepaterique, Francisco Morazán. De acuerdo con el reporte preliminar, el hallazgo ocurrió luego de que personas de la zona descubrieran el cuerpo de Castillo en el interior de su casa.

La víctima presentaba múltiples mutilaciones y, según la información de las autoridades hasta el momento, había sufrido la amputación de la cabeza, las manos y los pies. El hecho ha generado zozobra entre los habitantes de la comunidad de El Naranjo, debido a la violencia y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de esta persona.