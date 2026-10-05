¿Quién era la mujer hallada asesinada dentro de su casa en Siguatepeque?

Siguatepeque, Honduras. Una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas el domingo en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Ramón de Siguatepeque, Comayagua. La víctima fue identificada como Margarita Sánchez, de 45 años, quien fue encontrada sin vida dentro de su residencia.

De acuerdo con los informes preliminares, Sánchez habría sido atacada por personas desconocidas, quienes le provocaron múltiples heridas con un arma blanca tipo puñal. Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas.