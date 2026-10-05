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¿Quién era la mujer hallada asesinada dentro de su casa en Siguatepeque?

La mujer, de 45 años, sufrió varias heridas provocadas con arma blanca. El crimen ocurrió en el barrio San Ramón, según el reporte preliminar de las autoridades

¿Quién era la mujer hallada asesinada dentro de su casa en Siguatepeque?

El crimen ocurrió dentro de la vivienda de la mujer en el barrio San Ramón, de Siguatepeque.

Siguatepeque, Honduras. Una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas el domingo en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Ramón de Siguatepeque, Comayagua.

La víctima fue identificada como Margarita Sánchez, de 45 años, quien fue encontrada sin vida dentro de su residencia.

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De acuerdo con los informes preliminares, Sánchez habría sido atacada por personas desconocidas, quienes le provocaron múltiples heridas con un arma blanca tipo puñal.

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas.

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Los investigadores trabajan en la recolección de indicios que permitan establecer cómo ocurrió el crimen, determinar el posible móvil e identificar a los responsables del asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para el procedimiento correspondiente de Medicina Forense, cuyos peritos deberán establecer mediante la autopsia las causas y otros detalles relacionados con su muerte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Margarita Sánchez y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

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Redacción La Prensa
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