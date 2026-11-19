San Pedro Sula, Honduras. La familia del periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz exigió este jueves 19 de noviembre a las autoridades intensificar las labores de búsqueda del joven, desaparecido desde el jueves 12 de noviembre, cuando fue visto por última vez aproximadamente a las 8:26 de la noche en San Pedro Sula.
A través de un comunicado, sus familiares manifestaron que, después de siete días, no han recibido información que les permita conocer el paradero de Kevin Mercado y expresaron su preocupación por la falta de respuestas sobre su desaparición.
La familia aseguró que ha estado a disposición de las autoridades durante esta semana para proporcionar información y colaborar en las diligencias necesarias para encontrarlo.
Asimismo, rechazó declaraciones públicas en las que se afirma que las autoridades se han comunicado con sus integrantes y que estos han restringido información relacionada con el caso. Los familiares sostuvieron que su disposición ha sido colaborar plenamente con la investigación.
En el pronunciamiento también solicitaron a las autoridades competentes que les informen directamente sobre las acciones realizadas para localizar al joven y que refuercen las diligencias de búsqueda.
Cámaras de seguridad y vehículo
Entre las acciones, pidieron dar seguimiento al vehículo de Kevin Mercado, la revisión de las cámaras de seguridad disponibles y las investigaciones relacionadas con su teléfono, cuando corresponda.
"Cada hora es importante", expresaron los familiares, al insistir en la necesidad de agilizar las labores que permitan establecer qué ocurrió con el joven y dónde se encuentra.
También hicieron un llamado a cualquier persona que haya visto a Kevin Mercado, su vehículo o que tenga información que pueda contribuir a localizarlo para que la comunique de inmediato a las autoridades. Además, pidieron evitar la difusión de rumores y datos sin verificar.
COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA FAMILIA MERCADO CRUZ:
"Hoy, jueves 19 de noviembre, se cumple una semana de la desaparición de Kevin Eduardo Mercado Cruz. Fue visto por última vez el jueves 12 de noviembre, aproximadamente a las 8:26 p. m. Desde entonces, nuestra familia no ha recibido información que nos permita conocer su paradero.
Durante esta semana hemos estado a disposición de las autoridades para aportar información y colaborar en todo lo necesario. Por eso nos preocupa escuchar declaraciones públicas que afirman que se han comunicado con nuestra familia y que nosotros hemos restringido información. Rechazamos esa afirmación: nuestra voluntad ha sido y sigue. siendo colaborar plenamente para encontrar a Kevin.
Solicitamos a las autoridades competentes que intensifiquen la búsqueda y nos informen directamente sobre las acciones realizadas para localizarlo, incluido el seguimiento de su vehículo, la revisión de las cámaras disponibles y las diligencias relacionadas con su teléfono, cuando correspondan. Cada hora es importante.
Pedimos también a cualquier persona que haya visto a Kevin, su vehículo o que tenga información útil que la comunique de inmediato a las autoridades competentes, les rogamos no difundir rumores ni información sin verificar.
Nuestra familia y nuestra sociedad necesita respuestas sobre este caso y toda la ola de violencia que atraviesa nuestro pais.
Agradecemos a quienes nos han acompañado con sus mensajes de apoyo y ayuda en su búsqueda.
Familia Mercado Cruz, San Pedro Sula 19, noviembre 2026"