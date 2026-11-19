San Pedro Sula, Honduras. La familia del periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz exigió este jueves 19 de noviembre a las autoridades intensificar las labores de búsqueda del joven, desaparecido desde el jueves 12 de noviembre, cuando fue visto por última vez aproximadamente a las 8:26 de la noche en San Pedro Sula.

A través de un comunicado, sus familiares manifestaron que, después de siete días, no han recibido información que les permita conocer el paradero de Kevin Mercado y expresaron su preocupación por la falta de respuestas sobre su desaparición. La familia aseguró que ha estado a disposición de las autoridades durante esta semana para proporcionar información y colaborar en las diligencias necesarias para encontrarlo.

Asimismo, rechazó declaraciones públicas en las que se afirma que las autoridades se han comunicado con sus integrantes y que estos han restringido información relacionada con el caso. Los familiares sostuvieron que su disposición ha sido colaborar plenamente con la investigación. En el pronunciamiento también solicitaron a las autoridades competentes que les informen directamente sobre las acciones realizadas para localizar al joven y que refuercen las diligencias de búsqueda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cámaras de seguridad y vehículo

Entre las acciones, pidieron dar seguimiento al vehículo de Kevin Mercado, la revisión de las cámaras de seguridad disponibles y las investigaciones relacionadas con su teléfono, cuando corresponda. "Cada hora es importante", expresaron los familiares, al insistir en la necesidad de agilizar las labores que permitan establecer qué ocurrió con el joven y dónde se encuentra. También hicieron un llamado a cualquier persona que haya visto a Kevin Mercado, su vehículo o que tenga información que pueda contribuir a localizarlo para que la comunique de inmediato a las autoridades. Además, pidieron evitar la difusión de rumores y datos sin verificar.