San Pedro Sula, Honduras. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta amarilla para ampliar la búsqueda del periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, quien permanece desaparecido desde el pasado jueves 12 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés.
La medida fue confirmada este miércoles 18 de noviembre por el subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, quien informó que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en coordinación con Interpol para establecer el paradero del comunicador.
La alerta amarilla es un mecanismo internacional utilizado para localizar personas desaparecidas y facilitar el intercambio de información entre las autoridades policiales de distintos países.
Molina Moncada explicó que los investigadores continúan siguiendo diferentes líneas de investigación y mantienen comunicación con algunos familiares de Mercado Cruz para obtener información que permita avanzar en el caso.
¿Qué se sabe de la desaparición de Kevin Mercado?
El periodista fue visto por última vez alrededor de las 8:30 de la noche del jueves 12 de noviembre, cuando se movilizaba en un vehículo Hyundai Elantra, color rojo, en San Pedro Sula.
Según información proporcionada por sus familiares, Mercado Cruz habría sido interceptado por varios desconocidos que presuntamente lo trasladaron contra su voluntad a otro automóvil.
Un testimonio señala que un amigo que lo acompañaba habría sido obligado a descender del vehículo. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Desde aquella noche, sus familiares desconocen su paradero y su teléfono celular permanece desactivado.
Kevin Mercado es egresado de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), campus Cortés, y trabajó durante varios años como reportero de Diario LA PRENSA.