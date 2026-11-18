San Pedro Sula, Honduras. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta amarilla para ampliar la búsqueda del periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, quien permanece desaparecido desde el pasado jueves 12 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés.

La medida fue confirmada este miércoles 18 de noviembre por el subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, quien informó que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en coordinación con Interpol para establecer el paradero del comunicador.

La alerta amarilla es un mecanismo internacional utilizado para localizar personas desaparecidas y facilitar el intercambio de información entre las autoridades policiales de distintos países.