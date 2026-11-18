Yoro, Honduras. La estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo se habría atribuido la responsabilidad de los hechos violentos registrados durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en el departamento de Yoro, donde al menos 12 personas perdieron la vida en dos ataques armados ocurridos en diferentes comunidades. La presunta reivindicación de los crímenes surge en medio de una nueva ola de amenazas atribuidas a esta organización delictiva, señalada por las autoridades hondureñas por su participación en asesinatos, extorsiones, narcotráfico y otros delitos de alto impacto. Entre las víctimas de los ataques se encuentra Yolanda Olvera, regidora municipal de Yorito, quien habría sido asesinada junto a su esposo, identificado como Elmer, y su hija de apenas cuatro años. También se reportó la muerte de Clara Mejía, trabajadora de limpieza de la municipalidad.

En medio de esta situación, un audio difundido en redes sociales, a través de una cuenta de Facebook identificada como "JT TJ", contiene amenazas atribuidas a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como cabecilla de la organización criminal.

En la grabación, el individuo dirige una amenaza contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien ha impulsado acciones legislativas contra el crimen organizado, las maras y las estructuras catalogadas como terroristas en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mensaje también incluye amenazas contra familiares del funcionario y advertencias sobre posibles nuevos hechos violentos contra la población.

“Y a mí no me busquen, porque creo que no van a poder capturarme ni matarme, porque yo se los aseguro que no van a poder, ¿verdad? Entonces, ¿les quedó bien claro? Mejor lleven la fiesta en paz si no quieren que haya muertos, porque si no va a haber gente muerta, inocente y no inocente. Así como ustedes agarran gente inocente, pues así soy yo. Así voy a ser yo de aquí en adelante. Yo no era así, pero ustedes me están haciendo ser así. Un par de idiotas que andan en el Gobierno el mentado Zambrano, Zambrano, te ando cerca, chiquito, ya vas a ver. Te ando cerca y tu familia también va a pagar, ya vas a ver. Tu familia va a pagar por vos. Si no te puedo agarrar a vos, voy a ir por tu familia. Pero te ando cerca, ahorita lo digo”, se escucha en el audio atribuido al cabecilla.

¿Qué es el Cártel del Diablo y quién lo lidera?