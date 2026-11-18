San Pedro Sula. Un video atribuido a miembros del Cártel del Diablo en el que aparecen varias víctimas mortales confirmaría que esa organización criminal fue la responsables de varias masacres ocurridas este miércoles en Yoro. "Esto les pasa por andar dándole información a la Policía y por sapos. Miren, este es el primer ejemplo. Atentamente, el cártel. Allí está", se escucha en la grabación. Al menos tres personas yacen muertas en el piso de una vivienda y los victimarios cubren sus cuerpos antes de irse con una manta que hace alusión al Cártel del Diablo. Se desconoce dónde se grabó y si se trata de un hecho ocurrido hoy.

El video fue publicado este día en perfiles de redes sociales que, durante los últimos meses, han estado ligados a esa organización delictiva que opera en varios municipios yoreños. Autoridades policiales informaron que estudian las grabaciones y que un informe confirmará si esta organización es responsable de las 12 muertes.

Horror

Varios hechos violentos que podrían tener alguna relación han sacudido al departamento de Yoro. Al menos doce personas habrían sido asesinadas a balazos este miércoles en dos lugares distintos. De momento, entre los fallecidos figura una regidora municipal identificada como Yolanda Olvera. Junto a la funcionaria local, también habrían perdido la vida su esposo, de nombre Elmer, y una de sus hijas, de cuatro años de edad; así como una aseadora de la municipalidad, identificada como Clara Mejía. Este suceso ha generado consternación y terror entre los pobladores de la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según los reportes preliminares, uno de los hechos sangrientos sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando individuos desconocidos habrían atacado a balazos a las víctimas en la aldea El Pacayal, una comunidad ubicada aproximadamente a media hora de distancia del casco urbano del municipio de Yorito.