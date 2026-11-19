Yoro, Honduras. La Secretaría de Seguridad anunció nuevas medidas excepcionales de control y vigilancia en el departamento de Yoro, luego de los hechos violentos registrados en el municipio de Yorito, donde 12 personas fueron asesinadas en cuatro ataques armados que se atribuyó el denominado Cartel del Diablo. Mediante el comunicado, las autoridades informaron que las restricciones se aplicarán en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, declarados territorios de alto riesgo por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Una de las principales disposiciones establece la restricción temporal de la circulación de personas y vehículos entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada. La medida entró en vigencia a partir de este jueves y se mantendrá en los tres municipios mencionados. Asimismo, la Secretaría de Seguridad prohibió que dos hombres se movilicen a bordo de una misma motocicleta, como parte de las disposiciones orientadas a reforzar los controles y prevenir actividades delictivas en la zona.

El comunicado establece que algunas instituciones y servicios quedarán exentos de las restricciones, entre ellos el personal de salud, socorristas, bomberos, Cruz Roja, Copeco, Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, siempre que sus integrantes se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades también garantizaron la continuidad de los servicios hospitalarios, centros de atención médica, laboratorios clínicos y veterinarios, así como las actividades de las empresas de seguridad, transporte de valores y distribución de alimentos, combustibles y medicamentos.

De igual manera, se permitirá la circulación de los medios de comunicación y de las personas que enfrenten emergencias médicas debidamente comprobadas, con el propósito de no interrumpir la atención de situaciones que requieran asistencia inmediata. La Secretaría de Seguridad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones correspondientes conforme a la ley, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que puedan derivarse de las infracciones.

Cuatro ataques dejaron 12 personas muertas

La implementación de estas restricciones ocurre después de la masacre registrada durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, pertenecientes al municipio de Yorito. De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos violentos se desarrollaron en cuatro escenarios. Tres de ellos ocurrieron en la comunidad de Vallecillos, donde nueve personas fueron asesinadas: dos ataques se perpetraron en viviendas y otro en un campo de fútbol.