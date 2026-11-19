Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, mientras volaba a Washington desde Shenzhen (China), que el viernes ofrecerá una rueda de prensa para explicar los detalles de su viaje, durante el cual mantuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el de Rusia, Vladímir Putin. "Fue un viaje excelente y de gran trascendencia", escribió el mandatario en un breve mensaje de su red Truth Social, en el que señaló que la cita con la prensa será en la Casa Blanca.

Además de los detalles sobre el inédito encuentro trilateral con Xi Jinping y Putin, Trump aseguró que también hablaría en la rueda de prensa "sobre los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países". En esa histórica reunión celebrada en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Shenzhen, Trump, Xi y Putin hablaron sobre la necesidad de que las tres potencias con los mayores arsenales atómicos eviten una escalada nuclear los tres mandatarios, además de pactar un aumento de la producción petrolera para blindar el suministro energético global.