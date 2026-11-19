Shenzhen, China. El presidente chino, Xi Jinping, abogó este jueves ante sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, por la completa eliminación y prohibición integral de las armas nucleares, que describió como "una espada de Damocles" que pende sobre la humanidad. Durante la histórica reunión que mantienen hoy en la ciudad china de Shenzhen (sureste) los líderes de las tres grandes potencias nucleares del planeta, Xi urgió a sus pares a hacer todo lo posible para prevenir una guerra nuclear.

También urgió a Washington y Moscú a acatar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y a mantener una estabilidad estratégica mundial. El control de los arsenales nucleares era uno de los temas que se preveía que estarían sobre la mesa en una cita en la que también se está hablando de la guerra de Ucrania, entre otros asuntos.