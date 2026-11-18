Tegucigalpa, Honduras. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, tiene previsto arribar a Honduras este jueves 19 de noviembre, como parte de un recorrido por distintos países latinoamericanos para estrechar los vínculos de cooperación en materia de defensa y seguridad. Pete Hegseth afirmó que Washington ya participa en operaciones conjuntas contra redes narcotraficantes en distintos puntos de América Latina y el Caribe, asimismo, destacó a Ecuador como el primer miembro de la coalición en realizar operaciones combinadas con Estados Unidos.

Además, agradeció a Guatemala y Honduras por abrir la puerta a acciones conjuntas y anunció una nueva asociación militar con Jamaica para combatir las rutas del narcotráfico en el Caribe.

Aunque todavía no se han detallado los encuentros ni los anuncios específicos que realizará Hegseth durante su estadía en territorio hondureño, su recorrido regional tiene como eje el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y la cooperación entre las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados en Latinoamérica.

¿Qué temas abordará Pete Hegseth en Latinoamérica?

Antes de llegar a Honduras, Hegseth inició su gira en Venezuela, donde este miércoles sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno interino. Posteriormente, se trasladó a Colombia y abordó asuntos de cooperación militar con funcionarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La agenda regional incluyó posteriormente una visita a Ecuador, donde Hegseth se reunió con el presidente Daniel Noboa, antes de continuar su recorrido hacia Honduras.

EE UU busca ampliar cooperación militar en Centroamérica

El recorrido del secretario de Guerra refleja el interés de Washington por fortalecer sus relaciones de seguridad con los países latinoamericanos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región.