Ciudad de México. México y Estados Unidos plantearon la posibilidad de convocar una cumbre de autoridades migratorias para coordinar la atención de los flujos de personas procedentes de Centroamérica, una iniciativa que podría involucrar a Honduras, Guatemala y El Salvador, países con los que el Gobierno mexicano mantiene comunicación permanente sobre el tema. La propuesta fue abordada durante una reunión entre la secretaria mexicana de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebrada para revisar la cooperación bilateral en materia migratoria. Durante la conferencia matutina de este miércoles, Rodríguez explicó que ambas partes recibieron favorablemente la posibilidad de organizar el encuentro, aunque todavía no existe una fecha definida ni se ha confirmado qué países participarían.

"Sí se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias", expresó la funcionaria, quien señaló que la iniciativa también fue propuesta por la representación estadounidense. La posibilidad de una reunión cobra relevancia para Honduras, debido a que forma parte de los países centroamericanos cuyos flujos migratorios son atendidos mediante la coordinación entre México y Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rodríguez confirmó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación cotidiana con sus homólogos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños para coordinar operaciones migratorias y atender los movimientos de personas hacia el norte del continente.

Caravanas migrantes y presión de Estados Unidos

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la situación de las caravanas migrantes que atraviesan el sur de México, integradas principalmente por personas procedentes de Centroamérica. El tema tomó relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con duplicar los aranceles a México si no detenía el avance de los migrantes hacia la frontera norte.

Según Rodríguez, ninguna de las 24 caravanas registradas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha conseguido llegar a la frontera con Estados Unidos. "Nosotros siempre buscamos el diálogo, la persuasión para decir pues que no hay condiciones para este tipo de flujos migratorios hacia la frontera norte", sostuvo la secretaria de Gobernación.

¿Qué plantea México para reducir la migración?

Rodríguez también indicó que México planteó la necesidad de impulsar programas de desarrollo en los países de origen de los migrantes, con el propósito de reducir las causas que motivan la salida de personas hacia otros territorios. La funcionaria destacó, además, que algunas empresas mexicanas están contratando a personas migrantes para responder a sus necesidades de mano de obra, una alternativa que busca facilitar oportunidades laborales durante su estancia en ese país. Durante la reunión también se revisaron las repatriaciones de migrantes desde Estados Unidos, la atención humanitaria y el programa gubernamental "México te Abraza", destinado a recibir a los mexicanos retornados.