Netanyahu defiende como un "muro de granito" la alianza con Trump

Washington, Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este martes la solidez de la relación entre Israel y Estados Unidos y aseguró que la alianza entre ambos países permanece firme, pese a quienes intentan encontrar divisiones entre sus Gobiernos.

"Siempre me disgusta decepcionar a nuestros críticos que intentan encontrar fisuras en nuestra alianza. Y lo que encuentran hoy es un muro de granito", afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, encuentro que calificó como "una de las mejores reuniones que hemos tenido".