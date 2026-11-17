Shenzhen, China. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron este martes ampliar sus relaciones bilaterales durante una reunión en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), informó la Presidencia mexicana. "Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro", escribió Sheinbaum en sus redes sociales tras el encuentro. La Presidencia mexicana no detalló los asuntos abordados por los dirigentes ni anunció nuevos compromisos concretos, más allá de la voluntad expresada por la mandataria de profundizar los vínculos bilaterales.

En la reunión participaron también el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como representantes de las carteras de Energía, Salud, Medio Ambiente, Turismo y Ciencia y Tecnología. Por parte canadiense asistieron la ministra de Exteriores, Anita Anand, y varios altos funcionarios de la oficina del primer ministro, entre ellos su jefe de Gabinete, Marc-André Blanchard, y su asesor de Asuntos Diplomáticos e Internacionales, David Morrison. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse México y Canadá son, junto con Estados Unidos, miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula parte de sus intercambios comerciales y está pendiente de renovación. El encuentro se produjo en un contexto de tensiones comerciales de México y Canadá con Washington.