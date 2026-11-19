Tegucigalpa, Honduras. El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, hizo un llamado a los habitantes de Yoro a perder el miedo y enfrentar unidos la criminalidad, tras las masacres que dejaron 12 personas muertas en en el municipio de Yorito. "Basta de miedo, porque tenemos criminales que atacan personas humildes, personas civiles, sin armas, personas que no tienen ningún nivel de seguridad. Eso no es justo", expresó Oseguera Mass al referirse a la ola de violencia que golpeó a varias comunidades del departamento. El jefe policial reconoció que las condiciones de seguridad de las autoridades son distintas a las de la población, al señalar que él cuenta con armas y protección.

Sin embargo, insistió en que los ciudadanos deben unirse para rechazar las acciones de las estructuras criminales y recuperar la tranquilidad de sus comunidades: "Llegó el tiempo que este pueblo diga, también basta. Y nosotros vamos a estar ahí con ellos". Oseguera Mass también pidió a los habitantes confiar en las autoridades y tener la certeza de que las operaciones de seguridad están dirigidas contra los responsables de los hechos violentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Que no sientan que estamos por las personas honradas. Que ellos sientan que ellos también están en intervención", expresó Oseguera.

Durante su intervención, el director de la Policía Nacional también dirigió un mensaje a los medios de comunicación, a quienes pidió responsabilidad al informar sobre la situación de violencia, al considerar que determinadas publicaciones pueden afectar la confianza y el ánimo de las comunidades.

Yoro en luto por 12 víctimas

La tragedia en Yorito dejó 12 víctimas pertenecientes a cuatro familias, según el registro compartido. Entre ellas se encontraba Delma Yolanda Olvera, de 45 años, regidora municipal y defensora indígena, quien fue asesinada junto a su esposo, Santos Pablo Corea, de 38 años, y su hija, Madeline Ivana Corea Pérez, de tres años, en la aldea El Pacayal.

Edades de las víctimas La víctima más joven tenía 3 años y la mayor, 53. No se ha confirmado la edad de tres de las víctimas. Toca un punto para ver a quién corresponde.

En la comunidad de Vallecillos también fueron asesinados Esthela Pérez Murillo, de 53 años, y sus hijos Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23 años. Entre las demás víctimas figuran Elmer Israel Olvera González, de 37 años; Clara Mejía; Edres Olvera Mejía, de 10 años; Lurvin Núñez; Alejandra Murillo y el menor de siete años, Yahel Isaí González Núñez.

Las víctimas Cuatro familias de El Pacayal y Vallecillos, en Yorito, perdieron a tres de sus miembros cada una. Todas 12 El Pacayal 3 Vallecillos 9 Menores 3 Fuente: Policía Nacional, DPI, La Prensa y El Heraldo. Información preliminar.

Medidas excepcionales de control

Ante la gravedad de los ataques, la Secretaría de Seguridad anunció medidas excepcionales de control y vigilancia en el departamento de Yoro. Las disposiciones abarcan los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, declarados territorios de alto riesgo por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Una de las principales medidas establece la restricción temporal de circulación de personas y vehículos entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada. La disposición entró en vigencia este jueves y se mantendrá en los tres municipios señalados.

Cómo ocurrió Cerca de las 2:00 a.m. En El Pacayal, a unos 30 minutos del casco urbano de Yorito, hombres armados matan a la regidora Delma Yolanda Olvera, a su esposo y a su hija de 3 años dentro de su vivienda. Madrugada En Vallecillos ocurren tres ataques: dos en viviendas y uno cerca de una cancha de fútbol. En cada lugar mueren tres personas. Según información preliminar, los ataques habrían sido simultáneos. Horas después Un presunto cabecilla del "Cartel del Diablo" se atribuye las muertes y advierte que habrá más ataques. La Policía Nacional y la DPI despliegan operativos en la zona. Fuente: Policía Nacional, DPI, La Prensa y El Heraldo. Información preliminar.