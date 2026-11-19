Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias “El Diablo” y señalado como cabecilla del Cártel del Diablo, reapareció en redes sociales con un nuevo mensaje dirigido a las autoridades hondureñas.
En su publicación exige la liberación de su madre y hermana, detenidas por su presunta vinculación con la organización criminal.
La grabación comenzó a circular este jueves 19 de noviembre, un día después de las cuatro masacres registradas en el municipio de Yorito, Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas en diferentes ataques armados.
Entre las víctimas se contabilizaron cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad. Los crímenes ocurrieron durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal.
El grupo delictivo se atribuyó los asesinatos mediante publicaciones en redes sociales. Sin embargo, las autoridades continúan investigando las circunstancias de los ataques y la responsabilidad de sus autores.
En el nuevo material audiovisual, difundido a través de un perfil de Facebook atribuido a la estructura criminal, Ferrera Rodas cuestiona las acciones policiales contra sus familiares y sostiene que su madre no tiene ninguna responsabilidad en las actividades delictivas que se le investigan.
"Cuáles son los delitos de mi mamá? Ustedes están agarrando gente inocente, mi mamá no debe nada", expresa en la grabación.
"La foto que miran ahí fue una foto que le dije que nos tomáramos porque tiempos sin mirarla y le dije que no la iba a volver a ver. Ustedes se están metiendo con gente inocente... Ustedes a mí no me van a poder capturar ni tampoco me van a poder matar", manifiesta.
En otra parte del mensaje, Ferrera Rodas desafía a los cuerpos de seguridad y afirma que cuenta con una preparación superior a la de los agentes que participan en su búsqueda.
"Ustedes no quieren dar el brazo a torcer; el entrenamiento mío es mejor que el de ustedes. Yo solo les digo que suelten a mi mamá y la onda va a estar tranquila...", advierte.
"Suelten a mi mamá y mi hermana y la onda va a estar tranquila porque mi mamá no debe nada; yo no me voy a entregar y por eso la agarraron ustedes porque pensaban que me iba a entregar", señala.
Ante la gravedad de los hechos violentos y las amenazas atribuidas a la organización, la Policía Nacional incrementó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.
El sospechoso permanece prófugo de la justicia hondureña y es señalado por las autoridades como uno de los principales dirigentes del Cártel del Diablo, estructura vinculada con diferentes actividades criminales en el departamento de Yoro.