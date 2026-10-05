Muere supervisora dentro de una maquila en Naco, Santa Bárbara

De acuerdo con información preliminar, Jiménez Calderón habría sufrido una descompensación de su salud y se desplomó en su lugar de trabajo.

Quimistán, Honduras. Endy Yadira Jiménez Calderón, quien se desempeñaba como supervisora en una maquila , falleció este lunes dentro de las instalaciones de la empresa, ubicadas en Naco, Quimistán, Santa Bárbara.

Otra de las versiones que trascendió extraoficialmente es que la ahora fallecida tuvo una discusión con un superior antes de desplomarse dentro de la planta.

Tras el supuesto incidente, se confirmó su fallecimiento y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Personal del Ministerio Público ingresó a las instalaciones para realizar las diligencias necesarias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Las autoridades deberán determinar la causa de muerte mediante los procedimientos correspondientes y establecer qué ocurrió previo al fallecimiento de la joven.

El caso se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, no se han establecido responsabilidades ni se han informado detenciones relacionadas con el hecho.