San Pedro Sula, Honduras. La lluvia arrastró toneladas de basura a las calles y vados de la capital industrial, evidenciando aún más el problema de recolección de desechos que afecta la imagen, la salud ambiental y la calidad de vida de los sampedranos. Carlos García intentaba cruzar la avenida Juan Pablo Segundo para llegar a su trabajo cuando lamentó las condiciones en que se encontraba la vía pues tuvo que ingeniarselas para pasar al otro lado. “Es lamentable ver esta situación y es un problema por todos lados, lo más grave es ver como las autoridades solo se tiran la pelota si al final el responsable es el alcalde porque tiene que exigir a Sulambiente que cumpla, los sampedranos le pagamos a la municipalidad”, dice. La basura se ha convertido en uno de los principales problemas urbanos de San Pedro Sula. Los promontorios de desechos en calles, avenidas, aceras, solares baldíos y espacios públicos evidencian una situación que se repite en diferentes barrios y colonias, pese a que los ciudadanos paganos por un servicio que debería garantizar una ciudad limpia.

Las denuncias no son nuevas. Diario LA PRENSA ha documentado en diferentes publicaciones las deficiencias en la recolección de basura, la proliferación de botaderos clandestinos y el malestar de los vecinos que, en reiteradas ocasiones, han tenido que convivir durante días con bolsas de desperdicios acumulados frente a sus viviendas y negocios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los basureros clandestinos se han extendido hasta el centro de la ciudad y sectores como el barrio Guamilito, Satélite, Barandillas, Río de Piedras, Las Brisas, Smith, Santa Mónica, Fesitranh y Santa Martha, entre otras colonias reportadas por los vecinos. Detrás de la escuela Soledad Fernández, los promontorios de basura son grandes.

Las denuncias se extienden por toda la ciudad. “Acá en la Rivera Hernández tenemos semanas que el carro de la basura no pasa y ya no se puede vivir así, es una obligación de la municipalidad y la empresa que recoge los desechos pasar por acá”, escribió Julia Méndez, residente de la colonia Seis de Mayo. En meses anteriores, LA PRENSA también expueso esta problemática y documentado una megacampaña municipal para enfrentar la acumulación de desechos, que al final fue más el “show” que otra cosa, según la calificación de German Arriaga. Actualmente, el debate se centra en quién tiene la responsabilidad. La recolección de desechos está a cargo de Sulambiente, de acuerdo con el contrato vigente, pero corresponde a la municipalidad, a través de la Dirección de Servicios Especializados (Dirsse), velar por su cumplimiento. En un comunicado oficial, la municipalidad aseguró que se mantiene al día con la totalidad de los pagos establecidos en el contrato vigente con la concesionaria Sulambiente y que no tiene obligaciones económicas pendientes. Según la municipalidad, se han girado las amonestaciones y los requerimientos correspondientes para exigir mayor eficiencia y agilidad en la recolección de desechos sólidos. En el mismo escrito, las autoridades municipales reconocen que la limpieza de la ciudad representa un desafío cultural y educativo que requiere corresponsabilidad ciudadana, especialmente ante la disposición inadecuada de basura que obstruye tragantes y sistemas de drenaje pluvial, agravando las inundaciones durante las lluvias. La alcaldía asegura que su compromiso es garantizar una ciudad limpia, ordenada y saludable, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el bienestar de todos los sampedranos. Sin embargo, los ciudadanos consideran que ese compromiso no se cumple, pues, según sus denuncias, las autoridades únicamente reaccionan cuando las personas reportan los problemas y posteriormente proceden a limpiar los sectores afectados y de nuevo el problema se repite cuando es una obligación matener limpia la ciudad. La inconformidad ciudadana también tiene un componente económico. Los sampedranos pagan por la recolección, acarreo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, pero también aportan mediante la tasa denominada Ciudad Limpia, destinada al barrido de calles y la limpieza de espacios públicos.

La compañía recolectora da su versión

Por su parte los representantes de la compañía Sulambiente al ser consultados por LA PRENSA expresaron que ejecutan el Contrato de Concesión suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente aprobado por el Soberano Congreso Nacional, con una vigencia hasta noviembre del año 2030. Explican que durante su ejecución, la concesionaria ha enfrentado diversos desafíos de carácter administrativo, financiero y operativo que han incidido en el desarrollo del servicio. Entre estos aspectos destaca el proceso judicial relacionado con la demanda por que se cumpla la obligación municipal del Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato por el vertiginoso crecimiento de los costos y precios administrados por el estado, valores cuyo reclamo datan de estar pendientes de pago desde hace varios años. Asimismo, los representantes aclararon que el esquema de remuneración de Sulambiente está directamente vinculado a la cantidad de residuos recolectados, es decir, el pago se realiza en función de las toneladas efectivamente recolectadas.

Por otra parte, señalaron que las restricciones establecidas por la Municipalidad de San Pedro Sula respecto al peso de las cargas de los vehículos representan una limitante para el aprovechamiento de la capacidad instalada de las unidades. Esta condición incide directamente en la eficiencia operativa, la productividad de la flota y, consecuentemente, en las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad. No obstante la empresa ha atendido y continuar atendiendo las operaciones con el compromiso de la prestación eficiente del servicio, aportando más unidades operativas de las obligatorias ya que el crecimiento y demanda de la ciudad lo requiere. Agregaron que también requieren del compromiso y la corresponsabilidad de la ciudadanía. "La disposición inadecuada de residuos en calles, aceras y espacios públicos, así como el uso incorrecto de los contenedores y puntos de depósito habilitados, la obstrucción de calles y avenidas por vehículos mal estacionados, constituyen factores que dificultan las labores de limpieza y recolección". En ese sentido, hicieron un llamado a fortalecer la cultura ciudadana, promoviendo hábitos responsables de disposición de residuos, el respeto a los horarios y frecuencias de recolección y el uso adecuado de los espacios destinados para este fin.

Por eso, consideran legítimo exigir resultados y cuestionar por qué deben convivir con basureros en sus comunidades mientras cumplen con sus obligaciones tributarias. "Nombre esto ya es mucho, nosotros aguantamos malos olores, ratones y de todo. Pagamos nuestros servicios e impuestos a tiempo", dice Geovani Vallecillo, taxista. En abril de 2026, la Municipalidad informó que pagaba a Sulambiente un promedio mensual de 36.5 millones de lempiras por el manejo y la disposición de los desechos sólidos. También reportó que se recolectaban alrededor de 32,000 toneladas de basura al mes y que se intervenían aproximadamente 29,000 kilómetros lineales en labores de limpieza vial. LA PRENSA reportó que varios sectores estaban atestados de basura durante las primeras horas de la mañana y posteriormente realizó un recorrido para verificar si habían sido limpiados. Por la tarde, los sitios estaban despejados. Sin embargo, el problema es que permanecen sin bolsas de basura únicamente durante algunas horas.