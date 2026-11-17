San Pedro Sula, Honduras. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Campus Cortés, cuentan con siete recorridos de transporte universitario que conectan diferentes sectores de San Pedro Sula, Choloma y Cofradía con las instalaciones de la institución.

La universidad compartió los itinerarios con el objetivo de facilitar la movilización de los alumnos hacia sus clases y ofrecer una alternativa de transporte para quienes residen en distintos puntos de la zona norte.

Las siete rutas incluyen sectores como avenida Lempira, barrio Guamilito, colonia Satélite, Rivera Hernández, Planeta, Calpules, barrio Barandillas, Choloma y Cofradía, entre otros.

El transporte universitario cuenta con siete recorridos. La ruta 1 cubre avenida Lempira, sexta avenida del barrio Guamilito, Pollo El Hondureño, 105 Brigada, Cervecería Hondureña y Molino Harinero.

La ruta 2 comprende el Poder Judicial, bulevar Las Torres en Satélite, JTR, décima calle del barrio Cabañas y bulevar Juan Pablo II.