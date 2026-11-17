San Pedro Sula, Honduras. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Campus Cortés, cuentan con siete recorridos de transporte universitario que conectan diferentes sectores de San Pedro Sula, Choloma y Cofradía con las instalaciones de la institución.
La universidad compartió los itinerarios con el objetivo de facilitar la movilización de los alumnos hacia sus clases y ofrecer una alternativa de transporte para quienes residen en distintos puntos de la zona norte.
Las siete rutas incluyen sectores como avenida Lempira, barrio Guamilito, colonia Satélite, Rivera Hernández, Planeta, Calpules, barrio Barandillas, Choloma y Cofradía, entre otros.
El transporte universitario cuenta con siete recorridos. La ruta 1 cubre avenida Lempira, sexta avenida del barrio Guamilito, Pollo El Hondureño, 105 Brigada, Cervecería Hondureña y Molino Harinero.
La ruta 2 comprende el Poder Judicial, bulevar Las Torres en Satélite, JTR, décima calle del barrio Cabañas y bulevar Juan Pablo II.
La ruta 3 conecta los sectores de Planeta, San Cristóbal, Rivera Hernández, Calpules, Mega Mall y bulevar Juan Pablo III.
Por su parte, la ruta 4 incluye, avenida Junior, barrio Barandillas, prolongación de avenida Junior y Expocentro; mientras que la ruta 5 recorre Choloma, ZIP Choloma, Fesitranh, segundo anillo, El Roble y Palenque.
La ruta 6 comprende Casa Quemada, La Fortaleza, La Lempira, Chamelecón, terminal de buses y City Mall. Finalmente, la ruta 7 cubre el sector de Viveros y Galerías del Valle, en el bulevar del Norte.
La Unah también informó sobre los horarios generales de salida de las unidades, tanto para los recorridos hacia el campus como para el retorno.
Las salidas desde los diferentes sectores hacia la universidad están programadas a las 6:00 de la mañana, 9:00 de la mañana, 11:00 de la mañana, 1:00 de la tarde y 4:00 de la tarde.
Mientras tanto, los recorridos desde la universidad hacia los distintos sectores se realizan a las 9:00 de la mañana, 11:00 de la mañana, 1:00 de la tarde, 4:00 de la tarde y 9:00 de la noche.
La institución recomendó a los estudiantes revisar los detalles de cada recorrido para identificar las paradas correspondientes, organizar sus traslados y llegar con anticipación a los puntos establecidos.