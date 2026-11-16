San Pedro Sula, Honduras. El director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), Wilson Mejía, rechazó los señalamientos realizados por el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Trabajo Educativo Social (TES) y cuestionó el proceso de revisión de las liquidaciones de los centros educativos. Mejía calificó de "tendenciosas y falsas" las declaraciones de Rodríguez y lo emplazó públicamente a demostrar que recibió dinero del Trabajo Educativo Social para depositarlo en una cuenta bancaria personal. Incluso, aseguró que está dispuesto a firmar una autorización para que se investiguen sus cuentas bancarias y se compruebe si existen depósitos relacionados con esos recursos. "En el Instituto José Trinidad Reyes nosotros no usamos ese tipo de prácticas. Jamás se ha dado dinero al director Wilson Mejía para que lo depositara en sus cuentas particulares", manifestó. Advirtió que, si no se demuestra la veracidad de las acusaciones, podría acudir a los tribunales de la República, pues considera irresponsable que se ponga en duda su gestión sin presentar pruebas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El director también rechazó los señalamientos relacionados con supuestos pagos por trabajos de chapia y contratos onerosos para el mantenimiento de áreas verdes. Explicó que esas labores son realizadas por la Municipalidad de San Pedro Sula. Sobre un recibo por 148 lempiras que, según las observaciones, fue emitido a nombre de José Eulogio, aclaró que se trató de un error del docente que realizó la compra de bolsas para basura destinadas a las actividades de los estudiantes del TES. A criterio de Mejía, resulta desproporcionado que una observación por ese monto ponga en riesgo la graduación de 725 estudiantes.

Indicó que las autoridades departamentales devolvieron las constancias de graduación y no las firmaron, pese a que anteriormente ya habían aprobado el informe del Trabajo Educativo Social del instituto. "Nosotros no tenemos actos de corrupción. No malversamos fondos", afirmó. En relación con el llamado de la Dirección Departamental de Educación para que los centros educativos presenten sus liquidaciones antes del 30 de noviembre, Mejía cuestionó la capacidad operativa de las autoridades para revisar los documentos pendientes.