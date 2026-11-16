San Pedro Sula, Honduras. El director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), Wilson Mejía, rechazó los señalamientos realizados por el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Trabajo Educativo Social (TES) y cuestionó el proceso de revisión de las liquidaciones de los centros educativos.
Mejía calificó de "tendenciosas y falsas" las declaraciones de Rodríguez y lo emplazó públicamente a demostrar que recibió dinero del Trabajo Educativo Social para depositarlo en una cuenta bancaria personal.
Incluso, aseguró que está dispuesto a firmar una autorización para que se investiguen sus cuentas bancarias y se compruebe si existen depósitos relacionados con esos recursos.
"En el Instituto José Trinidad Reyes nosotros no usamos ese tipo de prácticas. Jamás se ha dado dinero al director Wilson Mejía para que lo depositara en sus cuentas particulares", manifestó.
Advirtió que, si no se demuestra la veracidad de las acusaciones, podría acudir a los tribunales de la República, pues considera irresponsable que se ponga en duda su gestión sin presentar pruebas.
El director también rechazó los señalamientos relacionados con supuestos pagos por trabajos de chapia y contratos onerosos para el mantenimiento de áreas verdes. Explicó que esas labores son realizadas por la Municipalidad de San Pedro Sula.
Sobre un recibo por 148 lempiras que, según las observaciones, fue emitido a nombre de José Eulogio, aclaró que se trató de un error del docente que realizó la compra de bolsas para basura destinadas a las actividades de los estudiantes del TES.
A criterio de Mejía, resulta desproporcionado que una observación por ese monto ponga en riesgo la graduación de 725 estudiantes.
Indicó que las autoridades departamentales devolvieron las constancias de graduación y no las firmaron, pese a que anteriormente ya habían aprobado el informe del Trabajo Educativo Social del instituto.
"Nosotros no tenemos actos de corrupción. No malversamos fondos", afirmó.
En relación con el llamado de la Dirección Departamental de Educación para que los centros educativos presenten sus liquidaciones antes del 30 de noviembre, Mejía cuestionó la capacidad operativa de las autoridades para revisar los documentos pendientes.
Según las declaraciones del director departamental, alrededor de 780 centros educativos de Cortés no habían presentado sus liquidaciones. Mejía consideró que la revisión de los aproximadamente 700 centros que aún estarían pendientes en el plazo establecido representa un reto para la institución, debido a la falta de personal y dificultades en la atención.
Aseguró que en distintas ocasiones representantes del instituto han acudido a realizar los trámites, pero no han encontrado al personal encargado o no han recibido atención por falta de empleados disponibles.
El director del JTR sostuvo que el centro educativo tiene liquidados los fondos de matrícula gratis correspondientes al último desembolso recibido, así como los recursos que administra.
Mejía también cuestionó la forma en que se fiscalizan los recursos que manejan los centros educativos y señaló que los fondos propios provienen de aportaciones voluntarias de padres de familia, alquileres y actividades económicas organizadas por las instituciones.
Explicó que el Instituto José Trinidad Reyes administra estos recursos mediante una cuenta única en Banco de Occidente y aseguró que no maneja otras cuentas bancarias.
Asimismo, sostuvo que la legislación establece disposiciones sobre los ingresos de los centros educativos oficiales y cuestionó que las autoridades departamentales no hayan promovido una mayor claridad sobre el manejo de estos recursos.
Finalmente, instó al director departamental de Educación a concentrarse en gestionar la llegada regular de los fondos de matrícula gratis a los centros educativos, en lugar de realizar señalamientos que, según dijo, afectan la imagen de las instituciones y de sus autoridades.