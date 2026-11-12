Investigan presuntos actos de corrupción en colegios de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Departamental de Educación de Cortés inició un proceso de revisión e investigación de varios centros educativos públicos por presuntas irregularidades en el manejo y liquidación de fondos propios y recursos del Trabajo Educativo Social (TES), luego de detectar que algunas instituciones no han presentado los informes financieros correspondientes. Entre los centros educativos señalados por no liquidar sus fondos propios figuran el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) y el centro Educativo Soledad Fernández Cruz, según informó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés. El funcionario explicó que, durante la revisión de los informes financieros, encontraron instituciones que mantienen pendientes las liquidaciones de sus fondos propios y otras que presentan inconsistencias en la ejecución del trabajo educativo social, debido a que no habrían seguido los lineamientos establecidos por las autoridades educativas. "Ya no vamos a seguir perdonando ni permitiendo que se utilice de mala forma el dinero, porque esta es una administración diferente. Tenemos que actuar con transparencia y hacer prevalecer la ley", manifestó Rodríguez. A las revisiones administrativas se suman señalamientos preliminares sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Trabajo Educativo Social en centros educativos de la zona norte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre la información que está siendo objeto de revisión figuran facturas por supuestos pagos de hasta 300,000 lempiras por limpieza de áreas verdes, además de gastos de alimentación y otras actividades.

También se mencionan cobros de 600 lempiras a 730 estudiantes para cubrir actividades relacionadas a temas educativo sociales, una fiesta y una cena. De confirmarse que todos los alumnos realizaron el pago, la recaudación ascendería a 438,000 lempiras. Durante las conversaciones sobre el caso también surgieron referencias a montos superiores a 620,000 lempiras y posibles inconsistencias en las liquidaciones presentadas. Otra de las situaciones que las autoridades deberán esclarecer es el supuesto uso de una misma factura para justificar gastos con dos fuentes de financiamiento diferentes: los fondos del Trabajo Educativo Social y los recursos propios de los centros educativos. Rodríguez recordó que las compras y contrataciones superiores a 100,000 lempiras deben respaldarse con tres cotizaciones, conforme a los procedimientos de contratación estatal. Asimismo, señaló que las facturas deben cumplir los requisitos fiscales y contar con el Código de autorización de impresión (CAI) correspondiente.

El director departamental advirtió que, si la documentación presentada no coincide con los gastos ejecutados, las autoridades podrían intervenir directamente los centros educativos para verificar cómo se administraron los recursos.