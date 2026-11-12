Niegan a policía someterse a procedimiento abreviado por asesinato de empresario

San Pedro Sula, Honduras. El único capturado por el asesinato del empresario Franklin Heriberto Villeda Caballero será llevado a juicio oral y público, luego de que la Fiscalía le denegara someterse a un procedimiento abreviado. El imputado es el policía Alexis David Ramírez Pérez, quien pidió al Ministerio Público (MP) someterse a esa vía procesal alterna para aceptar ante un juez su responsabilidad en el asesinato de Villeda Caballero y obtener una rebaja de la pena. El agente policial enfrenta el delito de asesinato a título de cómplice, por el cual podría ser condenado a 13 años y cuatro meses de prisión. Mediante el procedimiento abreviado buscaba que le rebajaran la pena a nueve años y ocho meses de cárcel.

Las autoridades del MP informaron que denegaron la solicitud de procedimiento abreviado al policía debido a las connotaciones públicas del brutal crimen de FranklinVilleda Caballero. Otro de los argumentos de la Fiscalía para rechazar la petición de Ramírez Pérez es que contra los otros tres implicados en el hecho hay órdenes de captura internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los prófugos por la muerte del empresario es Rolando Josué Sánchez Salinas, quien se hacía pasar por abogado y asesor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). Los otros dos prófugos son los agentes policiales Allan Esaú Ponce y Víctor David Cruz, quienes, al igual que Alexis David Ramírez Pérez, eran escoltas de Rolando Josué Sánchez Salinas. Las autoridades del Ministerio Público informaron que el 20 de octubre de 2026 se realizó la audiencia de proposición de pruebas en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. La terna de jueces que conoce el caso programó el juicio oral y público contra el policía Alexis David Ramírez para los días 6, 7 y 8 de enero de 2027. Villeda Caballero fue asesinado la noche del miércoles 19 de febrero de 2025 en un lujoso hotel de San Pedro Sula. Posteriormente, su cuerpo fue sacado del lugar y quemado en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. El policía Alexis David Ramírez Pérez fue capturado cuando intentaba modificar la escena del crimen en la suite presidencial del hotel donde fue asesinado Villeda Caballero, cuyo cuerpo había sido retirado posteriormente para ser quemado.

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De acuerdo con las investigaciones, el empresario se reunió en el hotel con Sánchez Salinas, con quien pretendía concretar la compra de un inmueble asegurado por la Oabi. Sin embargo, durante el encuentro se produjo un desacuerdo entre ambas partes.

Según las indagaciones, Villeda Caballero se habría sentido estafado tras entregar un adelanto por la compra de la propiedad. Al percatarse de que el empresario no concluiría la transacción, Sánchez Salinas y los tres agentes policiales que lo acompañaban presuntamente lo asesinaron para despojarlo de más de siete millones de lempiras que serían utilizados en la negociación. Durante la madrugada del jueves 20 de febrero de 2025, uno de los involucrados salió del hotel y se dirigió a un comercio, donde compró 14 toallas que posteriormente fueron utilizadas para alterar la escena del crimen. Las investigaciones revelan que los agentes trasladaron el cuerpo de Villeda Caballero ocultándolo en un carrito de equipaje del hotel. Luego lo cargaron en un vehículo tipo pick-up, color gris, y tomaron la carretera CA-5 hasta llegar a la aldea Las Vegas, en el municipio de Potrerillos, Cortés, donde incineraron el cadáver. En la escena del crimen se encontraron restos de toallas pertenecientes al hotel. Ramírez Pérez fue capturado ese mismo día, cuando intentaba suplantar evidencia en la suite presidencial. El agente fue sorprendido mientras introducía toallas adquiridas ese mismo día, con la intención de sustituir las que habían sido utilizadas durante el crimen y posteriormente abandonadas en el sitio donde fue quemado el cuerpo del empresario. Las autoridades del MP indicaron que cuentan con todas las pericias de los videos de las cámaras del hotel y del recorrido que hicieron los implicados desde que el abogado llegó al establecimiento.