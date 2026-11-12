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Microsoft sufre una caída global en servicios como Outlook y Teams

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 14:52 -
  • Agencia EFE
Microsoft sufre una caída global en servicios como Outlook y Teams

Microsoft es considerada la mayor empresa de software del mundo.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos. Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global, según confirmó la compañía.

Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, vio como sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

Primero, la tecnológica reconocerá haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se expandió.

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"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", escribió la propia compañía en un mensaje en X .

Según explicó, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18.00 GMT) en su correo Microsoft Outlook ; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

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El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento.

"Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores caídos en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio", apuntó en su última publicación en X.

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Agencia EFE
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