Hoy regresa "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

Madrid, España

Corría el año 1998 cuando Nintendo lanzó al mercado ‘Ocarina of Time’, la quinta entrega de su aclamada saga ‘The Legend of Zelda’. Con el tiempo, el título se coronó como el mejor valorado de la historia por crítica especializada y público. Ahora, la aventura regresa totalmente actualizada para seducir a las nuevas generaciones. Esta nueva versión de ‘Ocarina of Time’ (desde el 5 de noviembre, Switch 2) se enfrenta al reto de actualizar un juego de culto y que cale no solo entre los que ya lo veneran sino también en los que entran por primera vez en una saga de la que se han vendido más de 160 millones de copias desde su primer juego en 1986.

No es un objetivo fácil: la nostalgia endulza los recuerdos de la infancia de muchos de aquellos que jugaron a la versión de 1998 o su remake de 2011 para Nintendo 3DS y los nuevos en la saga están acostumbrados a la libertad que ofrecen ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, pero los desarrolladores han juntado lo mejor de dos mundos: los gráficos y movilidad de los Zeldas modernos y la historia más lineal y de puzzles cerrados de los Zeldas clásicos. El equipo de desarrollo tenía el trabajo adelantado gracias a que ‘Ocarina of Time’ ya contaba con un gran guión: la historia de Zelda, Link o Ganondorf está llena de personajes carismáticos, momentos épicos y puntos de giro que animan al jugador a seguir avanzando, y en esta actualización la han mantenido intacta y solo han añadido profundidad a diálogos y escenas cinemáticas que eleva al original.

Los gráficos son otros de los grandes beneficiados y buscan el realismo en las texturas de los objetos y escenarios, mientras que los personajes mantienen sus facciones exageradas y sus diseños se han actualizado con decenas de detalles sin perder su esencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de ello, la mayor crítica al videojuego tiene que ver con el aspecto gráfico ya que en un videojuego con buen rendimiento y la calidad visual esperada en 2026, tanto con la consola en el modo portátil como en el modo sobremesa, los bordes dentados de algunos modelos lejanos o detalles muy finos como pelos o ramas de árboles son llamativos y se podrían beneficiar del uso de una técnica de suavizado.

Un clásico para la historia

A nivel jugable, la posibilidad de saltar y de correr añade agilidad al movimiento aunque el combate es tal y como era en el original, el primero de la serie Zelda en hacer uso del 3D, con el apuntado a objetivos concretos y la variedad de acrobacias de Link, que aquí además aprovecha el menú rápido heredado de Breath of the Wild para cambiar rápidamente entre la variedad de herramientas de las que dispone el Héroe del Tiempo. El progreso a lo largo de la historia mantiene lo ya visto hace 28 años, con la ocarina en el centro de las mecánicas, algún cambio en ciertos puzzles para que su resolución sea más clara, nuevas ubicaciones para unos pocos coleccionables y un puñado de minijuegos que se han adaptado a los controles de la Switch 2. A parte de eso, los otros dos grandes añadidos son un tapiz en el que se va dibujando el progreso del jugador y desde donde se puede hacer seguimiento de las distintas misiones, y el Coliseo de los Monstruos en el que se pueden ver los modelos de los monstruos que Link va derrotando, revivir combates y un modo en el que afrontar los niveles de los jefes uno detrás de otro, este último rescatado de la versión de 3DS.