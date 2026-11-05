Muere privada de libertad tras sufrir presunta descarga eléctrica en cárcel de Juticalpa

Juticalpa, Olancho. Una joven privada de libertad falleció la noche del martes 3 de noviembre, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica que le habría provocado quemaduras en aproximadamente el 80 % de su cuerpo, durante un incidente registrado en el interior del Centro Penal de Juticalpa, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Elia Dariana Zapata Méndez, de 26 años. De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la joven habría recibido la descarga al hacer contacto con el cableado de un tomacorriente ubicado dentro de una de las celdas del recinto penitenciario.

El hecho habría ocurrido alrededor del mediodía, cuando se encontraba en un módulo de aislamiento al que supuestamente había sido trasladada debido a problemas de convivencia con otras privadas de libertad.