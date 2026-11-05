Muere privada de libertad tras sufrir presunta descarga eléctrica en cárcel de Juticalpa

Juticalpa, Olancho. Una joven privada de libertad falleció la noche del martes 3 de noviembre, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica que le habría provocado quemaduras en aproximadamente el 80 % de su cuerpo, durante un incidente registrado en el interior del Centro Penal de Juticalpa, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Elia Dariana Zapata Méndez, de 26 años. De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la joven habría recibido la descarga al hacer contacto con el cableado de un tomacorriente ubicado dentro de una de las celdas del recinto penitenciario.
El hecho habría ocurrido alrededor del mediodía, cuando se encontraba en un módulo de aislamiento al que supuestamente había sido trasladada debido a problemas de convivencia con otras privadas de libertad.
Tras el incidente, personal penitenciario habría auxiliado a la joven y coordinado su traslado al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y a la extensión de las quemaduras, los médicos habrían determinado remitirla al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, para que recibiera atención especializada.
Pese a los esfuerzos del personal médico, la condición de la paciente habría continuado siendo crítica y, después de varias horas bajo atención hospitalaria, se reportó su fallecimiento alrededor de las 9:30 de la noche del martes.
El caso ha generado preocupación por las circunstancias en las que habría ocurrido el incidente dentro del centro penitenciario. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza cómo se produjo el contacto con el cableado ni las condiciones de seguridad que existían en el lugar. Se espera que las autoridades correspondientes esclarezcan lo ocurrido.