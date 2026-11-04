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Ampliación de la CA-4 entre entre Naco y Chamelecón finalizará en enero

La ampliación de la CA-4 contempla un tercer carril en el tramo Naco-Chamelecón para mejorar la circulación y reducir los tiempos de traslado

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 17:20 -
  • Lisseth García
Ampliación de la CA-4 entre entre Naco y Chamelecón finalizará en enero

El tercer carril que se amplía en el tramo Chamelecón-Naco estará finalizado en enero del 2017, aseguran las autoridades.

 FOTOS: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Constantino Pineda viaja dos veces por semana desde Macuelizo, Santa Bárbara hasta San Pedro Sula para someterse a una diálisis.

Cada recorrido representa un calvario, no solo por su condición de salud, sino también por el tráfico que debe enfrentar en la carretera CA-4, especialmente en el tramo comprendido entre Naco y la capital industrial.

Para poder llegar a tiempo a su cita médica, Pineda madruga para tomar el autobús y evitar el tráfico, pero su regreso no se diferencia en nada de la odisea que vivió en la mañana. Por la tarde, la situación es la misma: el calor y el tráfico vuelven más difícil el regreso a casa.

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En medio de su situación, muestra alegría al observar los trabajos que se realizan en la CA-4 y expresa su esperanza de que las obras contribuyan a resolver el problema de circulación.

“Ojalá y se solucione este problema de tráfico porque los que viajamos y enfermos sufrimos de verdad”, dice.

Él forma parte de las más de 200 mil personas que transitan diariamente por la CA-4 y utilizan el tramo Naco-Chamelecón, según estadísticas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Aníbal Ehrler, el ministro de la SIT, explicó que el proyecto contempla una intervención integral de 14.10 kilómetros, que incluye la ampliación de la calzada a un tercer carril en el tramo que conecta Chamelecón con el río Manchaguala, cercano a Cofradía.

También se trabaja en la sección central de los carriles existentes, donde se colocará una microcarpeta especializada. Para los nuevos espacios de la ampliación lateral se aplicará una microcarpeta asfáltica con un espesor de entre 5 y 7 centímetros. Asimismo, se contemplan las obras de drenaje necesarias y la señalización horizontal.

Ehrler destacó que actualmente ha finalizado la etapa de bacheo para mejorar la circulación. Agregó que se comenzará con la señalización horizontal y vertical completa de la vía. El tiempo estimado de ejecución es de seis a siete meses, sujeto a las condiciones climáticas.

La obra permitirá descongestionar uno de los corredores más importantes del noroccidente del país, facilitando el comercio, el transporte de productos y la movilidad de las familias de la zona.

Esta infraestructura vial es ejecutada por el Gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como parte de los proyectos orientados a mejorar la conectividad y la calidad de vida de los hondureños.

La construcción está a cargo del gobierno y se busca descongestionar el tramo por donde pasan unas 200 mil personas al día.

La construcción está a cargo del gobierno y se busca descongestionar el tramo por donde pasan unas 200 mil personas al día.

Entre los beneficios previstos figuran una mayor fluidez vehicular, la reducción de los tiempos de traslado y el fortalecimiento de la seguridad vial.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, denominada "Ampliación y pavimentación del tercer carril con asfáltico y microcarpeta en carriles existentes: Naco-Chamelecón", la obra tiene un costo de 176,781,173.92.

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Además, el proyecto genera empleos directos e indirectos para centenares de personas.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2026 y, de acuerdo con el contrato, deberán finalizar en enero de 2027, con una duración prevista de seis meses.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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