Ampliación de la CA-4 entre entre Naco y Chamelecón finalizará en enero

Para poder llegar a tiempo a su cita médica, Pineda madruga para tomar el autobús y evitar el tráfico, pero su regreso no se diferencia en nada de la odisea que vivió en la mañana. Por la tarde, la situación es la misma: el calor y el tráfico vuelven más difícil el regreso a casa.

Cada recorrido representa un calvario, no solo por su condición de salud, sino también por el tráfico que debe enfrentar en la carretera CA-4, especialmente en el tramo comprendido entre Naco y la capital industrial.

San Pedro Sula, Honduras. Constantino Pineda viaja dos veces por semana desde Macuelizo, Santa Bárbara hasta San Pedro Sula para someterse a una diálisis.

En medio de su situación, muestra alegría al observar los trabajos que se realizan en la CA-4 y expresa su esperanza de que las obras contribuyan a resolver el problema de circulación.

“Ojalá y se solucione este problema de tráfico porque los que viajamos y enfermos sufrimos de verdad”, dice.

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Él forma parte de las más de 200 mil personas que transitan diariamente por la CA-4 y utilizan el tramo Naco-Chamelecón, según estadísticas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Aníbal Ehrler, el ministro de la SIT, explicó que el proyecto contempla una intervención integral de 14.10 kilómetros, que incluye la ampliación de la calzada a un tercer carril en el tramo que conecta Chamelecón con el río Manchaguala, cercano a Cofradía.

También se trabaja en la sección central de los carriles existentes, donde se colocará una microcarpeta especializada. Para los nuevos espacios de la ampliación lateral se aplicará una microcarpeta asfáltica con un espesor de entre 5 y 7 centímetros. Asimismo, se contemplan las obras de drenaje necesarias y la señalización horizontal.

Ehrler destacó que actualmente ha finalizado la etapa de bacheo para mejorar la circulación. Agregó que se comenzará con la señalización horizontal y vertical completa de la vía. El tiempo estimado de ejecución es de seis a siete meses, sujeto a las condiciones climáticas.

La obra permitirá descongestionar uno de los corredores más importantes del noroccidente del país, facilitando el comercio, el transporte de productos y la movilidad de las familias de la zona.

Esta infraestructura vial es ejecutada por el Gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como parte de los proyectos orientados a mejorar la conectividad y la calidad de vida de los hondureños.