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Alertan sobre estafas para agilizar entrega de cuerpos en morgue de SPS

Ministerio Público instó a la población a no confiar en intermediarios

Alertan sobre estafas para agilizar entrega de cuerpos en morgue de SPS

Oficina regional de Medicina Forense en San Pedro Sula.

San Pedro Sula. El retiro de cadáveres en las instalaciones de Medicina Forense no requiere pagos ni intermediarios. Así lo recordó el Ministerio Público (MP), luego de detectar que personas ajenas a la institución estarían ofreciendo supuestas gestiones para acelerar la entrega de cuerpos autopsiados en San Pedro Sula, Cortés.

La coordinación de la Oficina Regional Forense alertó que los particulares podrían aprovechar la situación de vulnerabilidad de los familiares para pedirles dinero a cambio de facilitar un procedimiento que es completamente gratuito.

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La institución aclaró que ningún trámite relacionado con los servicios de Medicina Forense tiene costo, por lo que los ciudadanos no deben entregar dinero a personas que prometan agilizar la liberación de un cadáver.

El proceso debe gestionarse directamente en la Sala de Dolientes, con funcionarios autorizados y, cuando sea necesario, mediante la coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP).

De acuerdo con el MP, la solicitud de entrega debe ser presentada por el cónyuge o un familiar directo de la persona fallecida. Quien realice el trámite tendrá que acreditar su identidad y demostrar el parentesco correspondiente.

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Para ello, se solicitan copias de las tarjetas de identidad del fallecido y del familiar que reclama el cuerpo, además de la documentación de dos testigos. Dependiendo de las circunstancias, también podría requerirse la validación del odontólogo forense.

Ante los posibles cobros irregulares, el Ministerio Público instó a la población a no confiar en intermediarios y a reportar cualquier intento de estafa o exigencia de dinero ante la Fiscalía de Turno.

La entidad insistió en que las familias deben acudir exclusivamente a las oficinas correspondientes y efectuar las gestiones con el personal autorizado, sin pagar por un servicio que se brinda de manera gratuita.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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