Alertan sobre estafas para agilizar entrega de cuerpos en morgue de SPS

San Pedro Sula. El retiro de cadáveres en las instalaciones de Medicina Forense no requiere pagos ni intermediarios. Así lo recordó el Ministerio Público (MP), luego de detectar que personas ajenas a la institución estarían ofreciendo supuestas gestiones para acelerar la entrega de cuerpos autopsiados en San Pedro Sula, Cortés. La coordinación de la Oficina Regional Forense alertó que los particulares podrían aprovechar la situación de vulnerabilidad de los familiares para pedirles dinero a cambio de facilitar un procedimiento que es completamente gratuito.

La institución aclaró que ningún trámite relacionado con los servicios de Medicina Forense tiene costo, por lo que los ciudadanos no deben entregar dinero a personas que prometan agilizar la liberación de un cadáver. El proceso debe gestionarse directamente en la Sala de Dolientes, con funcionarios autorizados y, cuando sea necesario, mediante la coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP).

#MPINforma ⚠️ La coordinación de la Oficina Regional Forense de San Pedro Sula alertó a la ciudadanía para no dejarse sorprender por personas ajenas que ofrecen supuesta celeridad o gestiones pagadas para la entrega de cuerpos autopsiados.🏛️ La institución recuerda que todos los servicios de Medicina Forense son absolutamente gratuitos, debiendo los familiares avocarse directamente con el personal autorizado o el Registro Nacional de las Personas en la sala de dolientes tras cumplir los requisitos de ley.📋 Para el retiro de cadáveres se exige ser cónyuge o familiar directo, presentar copias de identidad del fallecido y del reclamante, además de dos testigos con su respectiva documentación o la validación directa del odontólogo forense según el caso.#TrabajandoParaElPueblo #ElNuevoMinisterioPúblico #MPHonduras #MedicinaForense — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 4, 2026

De acuerdo con el MP, la solicitud de entrega debe ser presentada por el cónyuge o un familiar directo de la persona fallecida. Quien realice el trámite tendrá que acreditar su identidad y demostrar el parentesco correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse