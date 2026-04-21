RNP impulsará registro biométrico de más de 2.3 millones de menores

El Registro Nacional de las Personas (RNP) con apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende registrar biométrica mente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional.
La iniciativa forma parte del proyecto Identifícate Crece con Derechos que es financiado por el Banco Mundial y que es coordinado con la Secretaria de Educación, garantizando orden, seguridad y acompañamiento en cada una de las etapas.
Como resultado de este proceso, obtendrán el Documento de Identificación de Niña, Niños y Adolescentes, que fortalece su registro, brinda mayor seguridad en trámites escolares, contribuye a mejorar los controles migratorios, ayuda a prevenir los riesgos con la trata de personas y refuerza el reconocimiento de la patria potestad de madres, padres y tutores.
Esto permitirá acceder a mayores oportunidades para estudiar, recibir atención de salud y construir su futuro, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos.
La puesta en marcha del proceso de enrolamiento a nivel nacional se encuentra en su fase final de preparación y dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un despliegue progresivo que se extenderá a todo el territorio nacional.
Iván Zverzhanovski, representante del PNUD, detalló que el porte que darán en el proceso es la organización a través de apoyo tecnológico, capacitar al personal y con una contraparte de los recursos que se van a invertir que ascienden en total, a unos 40 millones de dólares.
"A través de este proyecto estamos apoyando los derechos de la niñez y no sólo el de la identidad", destacó el representante del PNUD.
Rolando Kattan, comisionado presidente del RNP explicó que "este el personal que va a participar en el proyecto Identifícate será capacitado por el PNUD y que se va a desplazar a los 298 municipios de Honduras".
Por su parte Arely Argueta, ministra de Educación, manifestó que "se irá de casa en casa a identificar a los niños para que estén en los centros educativos".