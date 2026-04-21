RNP impulsará registro biométrico de más de 2.3 millones de menores

Tegucigalpa, Honduras.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) con apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende registrar biométrica mente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional. La iniciativa forma parte del proyecto Identifícate Crece con Derechos que es financiado por el Banco Mundial y que es coordinado con la Secretaria de Educación, garantizando orden, seguridad y acompañamiento en cada una de las etapas. Como resultado de este proceso, obtendrán el Documento de Identificación de Niña, Niños y Adolescentes, que fortalece su registro, brinda mayor seguridad en trámites escolares, contribuye a mejorar los controles migratorios, ayuda a prevenir los riesgos con la trata de personas y refuerza el reconocimiento de la patria potestad de madres, padres y tutores.

Esto permitirá acceder a mayores oportunidades para estudiar, recibir atención de salud y construir su futuro, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos. La puesta en marcha del proceso de enrolamiento a nivel nacional se encuentra en su fase final de preparación y dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un despliegue progresivo que se extenderá a todo el territorio nacional.