¿De qué hablaron Lissette del Cid y la reina Letizia en su reunión en Madrid?

La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó este jueves 5 de noviembre en un encuentro encabezado por la reina Letizia de España, en el que se abordaron la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura.
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