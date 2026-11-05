Vecinos de Stibys denuncian represalias tras rechazar remodelación de parque

San Pedro Sula. Vecinos de Stibys denuncian el retiro de portones tras oponerse a la remodelación de un parque y piden pavimentar las calles de la colonia.

La situación entre los vecinos de la colonia Stibys y la Municipalidad de San Pedro Sula se complica. Anoche, empleados de la administración del alcalde Roberto Contreras llegaron a retirar los tubos de la entrada de una calle cercana al parque ecológico José Saúl Rodríguez, según denunciaron los pobladores, quienes consideran que se trata de una represalia por oponerse a la remodelación del lugar, un proyecto que contempla la poda de árboles que han cuidado durante años.

La problemática comenzó semanas atrás. Los pobladores de la colonia Stibys explican que las gestiones las inició el regidor Cristofer Fajardo, quien también realiza actividades políticas en la zona en busca de la alcaldía sampedrana. «Él vino con el cuento de que se remodelará el parque», dicen los pobladores.

Posteriormente, empleados municipales comenzaron a podar árboles, lo que alertó a los vecinos. A través de cartas y plantones, estos manifestaron al alcalde Roberto Contreras su desacuerdo con el proyecto y solicitaron que los recursos previstos para la remodelación del parque se destinen a la pavimentación, debido a que muchas calles del sector todavía son de terracería.

Los vecinos también señalaron que el alcalde, sus parientes y varios funcionarios municipales viven en ese sector. Asimismo, reiteraron que no permitirán la remodelación del parque, pues durante años se han encargado de cuidarlo y consideran que la intervención contempla la poda de los árboles.

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En una carta dirigida a las autoridades municipales, los pobladores informaron que, en cumplimiento de sus facultades de consulta y participación, el domingo 20 de septiembre se llevó a cabo una reunión informativa de carácter general con los vecinos de la comunidad Stibys.

En el documento explican que analizaron detalladamente la propuesta municipal para la construcción del parque y que rechazaron el proyecto de manera unánime, debido al impacto ambiental que, consideran, ocasionaría la obra en un área que identifican como un pulmón ambiental por la cantidad de árboles que ellos mismos han sembrado.

Además, señalan que en ese espacio se encuentran la bomba, el pozo y el tanque que abastecen de agua potable a la comunidad.

Como contrapropuesta, y con el propósito de que la inversión municipal prevista para la comunidad se destine a una obra de mayor necesidad colectiva, los pobladores solicitan que, en lugar de construir el parque propuesto, se continúe con el proyecto de pavimentación de las calles de la colonia Stibys.

LA PRENSA se comunicó con los encargados de Relaciones Públicas de la Municipalidad de San Pedro Sula, quienes explicaron que el proyecto de remodelación del parque ya no se ejecutará.

Sin embargo, minutos después, los vecinos denunciaron, mediante videos, llamadas y fotografías, que personal municipal llegó durante la noche a derribar los portones. Los pobladores consideran que esta acción constituye una represalia por su oposición al proyecto.

«Nosotros no desmayaremos y, aunque nos amenacen, intimiden, no nos dejaremos, pues hay recursos legales que se pueden interponer. Lamentamos además que las autoridades municipales, lejos de dar tranquilidad a la comunidad, creen un ambiente de zozobra e incertidumbre solo porque tratamos de proteger nuestros recursos naturales», dijo el abogado Iván López.

Los vecinos indicaron que este día un grupo de pobladores se presentará en la Municipalidad de San Pedro Sula para exponer su postura ante las autoridades. Así lo informaron los voluntarios que defienden el parque.