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Sampedranos denuncian el mal estado de las calles en sus colonias

Sampedranos reportan vías llenas de baches, lodo y agua en sus comunidades y piden reparaciones para mejorar la circulación peatonal y vehicular

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 09:00 -
  • Susan López
Sampedranos denuncian el mal estado de las calles en sus colonias

Pobladores de distintos sectores de San Pedro Sula denuncian el abandono vial y las calles intransitables llenas de baches, exigiendo a las autoridades soluciones duraderas que garanticen una circulación segura.

 Foto: Cortesía/ LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Salir de casa y encontrarse con calles llenas de baches y acumulaciones de agua se ha convertido en un problema diario para muchos sampedranos, quienes enfrentan dificultades para movilizarse por sus comunidades.

En sectores como Chotepe, en Chamelecón, los habitantes aseguran que las vías principales están en malas condiciones, lo que afecta el transporte público y particular y dificulta el ingreso y la salida de la comunidad.

Telma Jiménez manifestó que esta situación perjudica especialmente a quienes deben salir temprano de sus hogares para llegar a tiempo a sus trabajos.

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“Aquí en Chotepe, Chamelecón, están intransitables las calles principales. El transporte se ve afectado, principalmente para los ciudadanos que salen a trabajar; deben salir con antelación”, expresó Jiménez a Diario LA PRENSA.

Las calles de Chotepe, en Chamelecón, presentan enormes baches y lodillo que se ha formado durante la época de lluvias. Por lo que los pobladores piden que atiendan las necesidades y no se acuerden únicamente durante las campañas electorales.

Las calles de Chotepe, en Chamelecón, presentan enormes baches y lodillo que se ha formado durante la época de lluvias. Por lo que los pobladores piden que atiendan las necesidades y no se acuerden únicamente durante las campañas electorales.

 (Foto: Cortesía/ LA PRENSA)

La sampedrana lamentó que la comunidad no reciba la atención necesaria y pidió a las autoridades atender sus necesidades de manera permanente. Por su parte, Esther Anariva describió como preocupante la situación de Chotepe y aseguró que las calles parecen llenas de lagunas y hoyos.

Ante este panorama, considera necesario colocar material de relleno de buena calidad o pavimentar los tramos más afectados. Las denuncias también se extienden a las colonias Felipe Zelaya, Villa Ernestina, Rivera Hernández, Luciana, Valle de Sula 2 y 1, CA 13, Reparto Lempira, La Pradera y Jerónimo Sandoval Sorto.

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Asimismo, al barrio Morazán, donde todavía hay tramos sin pavimentar, pese a estar ubicado en una zona céntrica de la ciudad. Ante la falta de mantenimiento, algunos habitantes se han visto obligados a realizar reparaciones por cuenta propia para evitar accidentes e inundaciones.

Los habitantes de zonas vulnerables, manifiestan que el tractor nunca pasa y terminan arreglando las calles de su colonia por cuenta propia ante el abandono de la alcaldía.

Los habitantes de zonas vulnerables, manifiestan que el tractor nunca pasa y terminan arreglando las calles de su colonia por cuenta propia ante el abandono de la alcaldía.

 (Foto: Cortesía/ LA PRENSA)

Por ello, consideran que las obras de mejoramiento vial deben llegar también a las comunidades que llevan años esperando soluciones.“Yo vivo en San Pedro Sula, está destruido totalmente, calles fatales y de paso sucia. Es decepcionante mi San Pedro Sula”, comentó Domínguez a LA PRENSA al compartir su opinión sobre las condiciones de la ciudad.

Los habitantes también cuestionan que los trabajos de bacheo no resuelvan el problema, pues los daños vuelven a aparecer pocos días después, lo que evidencia la necesidad de un mantenimiento constante.

Por otra parte, el deterioro de las vías representa, además, un gasto para los ciudadanos, ya que los hoyos pueden ocasionar daños en los vehículos. Un problema que se vuelve mayor durante la temporada de lluvias, porque las calles de tierra se convierten en lodazales que dificultan el paso de los pobladores.

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La situación también puede complicar el ingreso de vehículos de emergencia cuando las familias necesitan atender alguna situación crítica en las comunidades.

Ante este panorama, los sampedranos piden a las autoridades atender sus denuncias mediante el mantenimiento de las vías de sus colonias, el relleno de los tramos dañados y la pavimentación de aquellos que todavía permanecen sin concreto.

Asimismo, esperan que las soluciones no se limiten a reparaciones temporales, sino que permitan mejorar las condiciones de manera definitiva.

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Susan López

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