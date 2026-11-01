Sampedranos denuncian el mal estado de las calles en sus colonias

San Pedro Sula, Honduras. Salir de casa y encontrarse con calles llenas de baches y acumulaciones de agua se ha convertido en un problema diario para muchos sampedranos, quienes enfrentan dificultades para movilizarse por sus comunidades. En sectores como Chotepe, en Chamelecón, los habitantes aseguran que las vías principales están en malas condiciones, lo que afecta el transporte público y particular y dificulta el ingreso y la salida de la comunidad. Telma Jiménez manifestó que esta situación perjudica especialmente a quienes deben salir temprano de sus hogares para llegar a tiempo a sus trabajos.

“Aquí en Chotepe, Chamelecón, están intransitables las calles principales. El transporte se ve afectado, principalmente para los ciudadanos que salen a trabajar; deben salir con antelación”, expresó Jiménez a Diario LA PRENSA.

La sampedrana lamentó que la comunidad no reciba la atención necesaria y pidió a las autoridades atender sus necesidades de manera permanente. Por su parte, Esther Anariva describió como preocupante la situación de Chotepe y aseguró que las calles parecen llenas de lagunas y hoyos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, considera necesario colocar material de relleno de buena calidad o pavimentar los tramos más afectados. Las denuncias también se extienden a las colonias Felipe Zelaya, Villa Ernestina, Rivera Hernández, Luciana, Valle de Sula 2 y 1, CA 13, Reparto Lempira, La Pradera y Jerónimo Sandoval Sorto.

Asimismo, al barrio Morazán, donde todavía hay tramos sin pavimentar, pese a estar ubicado en una zona céntrica de la ciudad. Ante la falta de mantenimiento, algunos habitantes se han visto obligados a realizar reparaciones por cuenta propia para evitar accidentes e inundaciones.

Por ello, consideran que las obras de mejoramiento vial deben llegar también a las comunidades que llevan años esperando soluciones.“Yo vivo en San Pedro Sula, está destruido totalmente, calles fatales y de paso sucia. Es decepcionante mi San Pedro Sula”, comentó Domínguez a LA PRENSA al compartir su opinión sobre las condiciones de la ciudad. Los habitantes también cuestionan que los trabajos de bacheo no resuelvan el problema, pues los daños vuelven a aparecer pocos días después, lo que evidencia la necesidad de un mantenimiento constante. Por otra parte, el deterioro de las vías representa, además, un gasto para los ciudadanos, ya que los hoyos pueden ocasionar daños en los vehículos. Un problema que se vuelve mayor durante la temporada de lluvias, porque las calles de tierra se convierten en lodazales que dificultan el paso de los pobladores.