Así varían los precios de las verduras en los mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de las verduras mantienen un comportamiento variable en los mercados de San Pedro Sula. Mientras algunos productos registran rebajas, otros continúan encareciéndose y presionan el presupuesto de los consumidores, que deben ajustar sus compras para hacer frente al costo de la canasta básica.

Previo al cierre de año, los comerciantes reportan fluctuaciones en los precios de los productos, que también varían según su tamaño y calidad.

Uno de los vegetales que mantiene un precio elevado es la lechuga. Actualmente se comercializa a 40 lempiras, aunque su valor debería rondar los 50 lempiras, según explicó Mario Cruz, vendedor del mercado Dandy. El comerciante manifestó que mantiene el precio por debajo de ese valor para no afectar las ventas.