Así varían los precios de las verduras en los mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de las verduras mantienen un comportamiento variable en los mercados de San Pedro Sula. Mientras algunos productos registran rebajas, otros continúan encareciéndose y presionan el presupuesto de los consumidores, que deben ajustar sus compras para hacer frente al costo de la canasta básica.
Previo al cierre de año, los comerciantes reportan fluctuaciones en los precios de los productos, que también varían según su tamaño y calidad.
Uno de los vegetales que mantiene un precio elevado es la lechuga. Actualmente se comercializa a 40 lempiras, aunque su valor debería rondar los 50 lempiras, según explicó Mario Cruz, vendedor del mercado Dandy. El comerciante manifestó que mantiene el precio por debajo de ese valor para no afectar las ventas.
En el caso de la papa, el precio oscila entre 20 y 25 lempiras, dependiendo del tamaño. El pepino se cotiza a 10 lempiras la libra, el repollo a 15 y la zanahoria también a 15 lempiras.
Otros productos disponibles en los puestos de venta son el pataste y la yuca, ambos a 20 lempiras; los jilotes a 10 lempiras la libra y la malanga a 15 lempiras.
El limón registra un incremento de 10 lempiras, por lo que la docena alcanza los 40 lempiras. Mientras tanto, la cebolla amarilla se vende a 20 lempiras y el tomate presenta precios de entre 15 y 18 lempiras, según la calidad.
Los cambios en los precios mantienen a los consumidores atentos al comportamiento del mercado. Aunque algunas verduras ofrecen un alivio para el bolsillo, las alzas en otros productos siguen representando un desafío para las familias sampedranas.