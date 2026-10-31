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Así varían los precios de las verduras en los mercados sampedranos

Mientras algunas verduras registran rebajas, otras mantienen precios elevados en los mercados sampedranos. La lechuga se vende a L40 y la docena de limones alcanza los L40

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 06:36 -
  • Laura Amaya
Así varían los precios de las verduras en los mercados sampedranos

Los vendedores de los mercados sampedranos reportan cambios constantes en los precios de las verduras. Aunque algunos productos han bajado, otros continúan aumentando, una situación que mantiene atentos a los consumidores previo al cierre de año.

 Foto:LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de las verduras mantienen un comportamiento variable en los mercados de San Pedro Sula. Mientras algunos productos registran rebajas, otros continúan encareciéndose y presionan el presupuesto de los consumidores, que deben ajustar sus compras para hacer frente al costo de la canasta básica.

Previo al cierre de año, los comerciantes reportan fluctuaciones en los precios de los productos, que también varían según su tamaño y calidad.

Uno de los vegetales que mantiene un precio elevado es la lechuga. Actualmente se comercializa a 40 lempiras, aunque su valor debería rondar los 50 lempiras, según explicó Mario Cruz, vendedor del mercado Dandy. El comerciante manifestó que mantiene el precio por debajo de ese valor para no afectar las ventas.

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En el caso de la papa, el precio oscila entre 20 y 25 lempiras, dependiendo del tamaño. El pepino se cotiza a 10 lempiras la libra, el repollo a 15 y la zanahoria también a 15 lempiras.

Otros productos disponibles en los puestos de venta son el pataste y la yuca, ambos a 20 lempiras; los jilotes a 10 lempiras la libra y la malanga a 15 lempiras.

En los mercados de San Pedro Sula, los puestos de verduras se mantienen abastecidos con productos frescos. Los locatarios aseguran que cada fin de semana renuevan sus inventarios para ofrecer a los consumidores alimentos de calidad y en buenas condiciones.

En los mercados de San Pedro Sula, los puestos de verduras se mantienen abastecidos con productos frescos. Los locatarios aseguran que cada fin de semana renuevan sus inventarios para ofrecer a los consumidores alimentos de calidad y en buenas condiciones.

 (Foto: LA PRENSA)

El limón registra un incremento de 10 lempiras, por lo que la docena alcanza los 40 lempiras. Mientras tanto, la cebolla amarilla se vende a 20 lempiras y el tomate presenta precios de entre 15 y 18 lempiras, según la calidad.

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Los cambios en los precios mantienen a los consumidores atentos al comportamiento del mercado. Aunque algunas verduras ofrecen un alivio para el bolsillo, las alzas en otros productos siguen representando un desafío para las familias sampedranas.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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