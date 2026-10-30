Abordan la inteligencia artificial y el futuro de la medicina en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. La inteligencia artificial, los avances científicos y la importancia de mantener el trato humano en la atención médica fueron los ejes del Segundo Congreso Nacional de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), desarrollado en San Pedro Sula. El encuentro reunió a estudiantes de Medicina de los campus Sagrado Corazón de Jesús y San Pedro y San Pablo, así como a médicos e investigadores nacionales e internacionales, con el propósito de compartir conocimientos, impulsar la investigación y analizar los retos de la medicina actual y del futuro.

Blanca Saravia, directora del campus de la Unicah en San Pedro Sula, explicó que el congreso busca fortalecer la formación académica de los futuros profesionales de la salud mediante la integración de la ciencia, la tecnología y la vocación de servicio. “Entre algoritmos y cómo vemos al médico del futuro, está la responsabilidad que tenemos de unir la ciencia con el servicio médico y la vocación”, expresó Saravia. La directora detalló que alrededor de 1,500 estudiantes forman parte de la comunidad académica convocada a esta actividad, mientras que, entre participantes, patrocinadores y organizadores, la asistencia estimada ronda las 2,000 personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, destacó la participación de ponentes nacionales y extranjeros, cuya experiencia contribuye al intercambio de conocimientos y al desarrollo de nuevas perspectivas para atender las necesidades sanitarias de las comunidades hondureñas.

Saravia también subrayó la importancia de promover investigaciones desde el país y ampliar las oportunidades para que los estudiantes se involucren en la generación de conocimiento científico.

“Como país, nosotros debemos abrir nuestra visión y pensar que en Honduras se pueden desarrollar investigaciones que permitan crear espacios para mejorar la calidad de vida de la población”, manifestó. Uno de los temas centrales del congreso fue la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica médica y su impacto en la formación de las nuevas generaciones de profesionales. La doctora Eva Rivera señaló que estas herramientas ofrecen oportunidades para ampliar las posibilidades de la medicina, pero insistió en que su utilización debe ir acompañada de empatía y atención centrada en el paciente. Según explicó, tecnologías como ChatGPT y Gemini están influyendo en la manera en que los profesionales interactúan con la información clínica y los pacientes, por lo que los futuros médicos necesitan aprender a aprovechar sus ventajas sin descuidar el componente humano de la profesión.

Rivera también destacó que durante el encuentro se abordaron temas como el microbioma y la aplicación de la inteligencia artificial en el análisis de casos clínicos, mediante exposiciones y paneles de discusión.

La especialista consideró que estos espacios permiten acercar a los estudiantes a las herramientas que están transformando la medicina y prepararlos para los desafíos que enfrentarán en el ejercicio profesional. Entre los participantes destacó la investigadora hondureña Mary L. Vallecillo, vinculada a la Escuela de Medicina de Harvard, quien impartió una charla sobre sus áreas de investigación y la importancia de impulsar el conocimiento científico entre los estudiantes de Ciencias de la Salud. Vallecillo desarrolla proyectos relacionados con la medicina traslacional, la inmunología neonatal y el estudio del microbioma intestinal. Durante su participación, resaltó la necesidad de motivar a los futuros profesionales para que se involucren en investigaciones que contribuyan al avance de la medicina. Su trayectoria también incluye trabajos sobre enfermedades musculares y el desarrollo de terapias basadas en proteínas para mejorar la función muscular, una línea de investigación en la que trabajó durante su etapa en Brigham Young University (BYU). Además, ha participado en estudios de inmunología neonatal enfocados en bebés prematuros y de bajo peso, con especial atención al tratamiento de la anemia, las transfusiones y sus posibles efectos en el sistema inmunológico.